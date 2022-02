Alfa Romeo'dan hibrit SUV: Tonale

Kurulduğu 1910 yılından bu yana sporcu DNA'sına sadık kalan Alfa Romeo, bağlanabilirlik ve elektrikliye geçiş çağına Tonale ile giriş yapıyor.

İsmini, Alpler'in Stelvio Geçidi ile yakın ve bağlantılı olan görkemli zirveleri ve yıl boyunca yağan kar ile ünlü Tonale Geçidi'nden alan model, markanın DNA'sına sadık kalarak; 21. yüzyılın sportifliğini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Tonale, aynı zamanda Alfa Romeo'nun ilk elektrikli ve ilk kompakt SUV'u olarak da önem arz ediyor.

Alfa Romeo için dönüşümün simgesi olan ve gerçek bir elektrikli sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan Tonale, sınıfının en iyi performansı için Alfa Romeo tarafından geliştirilen hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir (Plug-in Hybrid Q4) hibrit versiyon olmak üzere iki elektrik destekli model ve 2'inci seviye otonom sürüş özelliği ile dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo'nun kompakt SUV segmentindeki yeni kozu, NFT (değiştirilemeyen dijital varlık) dijital sertifikasıyla satışa sunulan ilk otomobil olma özelliğine sahip.

Alfa Romeo tasarımı

Kompakt boyutları, farklı tasarımı ve Alfa Romeo'ya özgü çizgileri taşıyan Tonale, İtalyan markanın mirasının ve yeni beklentilerin uyumunu yansıtıyor. Alfa Romeo'nun manifestosuna uyguna olarak, her detayın sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlandığı otomobilde, ergonomi, yüksek kaliteli malzemeler ve hepsinden önemlisi eşsiz bir dinamizm sayesinde maksimum sürüş keyfi hedefleniyor.

Kökenlerini aldığı konsept otomobilin tasarımına sadık kalan Tonale, özgün özellikleriyle markanın köklü mirası ile yenilikçi tasarım unsurları arasında mükemmel bir sentez oluşturuyor. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 m genişlik ve 1,6 m yüksekliğiyle Alfa Romeo'ya özgü, yenilikçi tasarım anlayışını yansıtırken, geçmişle gelecek arasında kusursuz bir uyum sergiliyor. Tasarımcıların "GT Line" ismini verdiği; otomobilin arkasından başlayarak farlara kadar uzanan ve Giulia GT'nin formlarından esinlenen çizgi aracın yan kısmına karakter verirken 8C Competizione gibi ikonik modelleri çağrıştıran zarif ve benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Aracın önünde, özgün üçgen ızgara ve merkezi olarak konumlandırılan Alfa Romeo arması bulunuyor.

Yeni Tam-LED Uyarlanabilir Matrix'li "3+3" farlar, SZ Zagato veya Proteo konsept otomobillerini çağrıştırıyor. Üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında benzersiz bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, dinamik sinyaller ve "Karşılama ve Uğurlama" işlevleri ile her zaman en iyi aydınlatma koşullarını sunuyor. Üç modüllü far, hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini destekleyen farklı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Uyarlanabilir Sürüş Farı kısa farları hıza ve özel sürüş koşullarına göre ayarlıyor, ikinci modül "Parlamayan Uzun Far" işlevi ile diğer araç kullanıcılarının gözünde parlama yapmamak için önde ilerleyen ve/veya karşıdan gelen araçları otomatik olarak algılıyor ve üçüncü modül dönüş yönünü aydınlatarak etkin viraj aydınlatması sunuyor. Bu teknolojiler, geleneksel halojen farlarla kıyaslandığında iki kat ışık yoğunluğu, daha düşük emisyon, daha fazla dayanıklılık ve enerji tasarrufu ile gelişmiş verimlilik seviyesi sunarken daha az göz yorgunluğu ile sürüş konforunu ve sürüş güvenliğini arttırıyor.

Otomobilin çekiciliği ve dinamizmi, 8C Competizione tarzında arka cam kadar, "çevirmeli telefon kadranı" tarzındaki jantlar da Alfa Romeo tarzını yansıtıyor. Kabin içinde ise alüminyumun sağlamlığı ve Alcantara, deri koltukların sıcaklığı ve yumuşaklığı konforlu yolculuğu garanti ediyor. Üst düzey kalitedeki malzemelerin kombinasyonu, genç, şehirli ve dinamik kullanıcıların kişiliğini yansıtıyor. Tonale'nin "Teleskopik" gösterge paneli, Alfa Romeo stil matriksi ve 3 kollu spor direksiyon gibi detaylar, markanın ruhuna sadık kalarak; sürüş tutkunlarına dinamik bir iç mekan sunuyor.

NFT dijital sertifikalı ilk otomobil

Alfa Romeo, Tonale ile otomotiv sektöründe gerçek bir yenilik olan, değiştirilemeyen dijital varlık (NFT) teknolojisini de pazara sunuyor. Otomobili NFT ile dijital sertifikalandıran ilk otomobil üreticisi olan Alfa Romeo, her an kullanılabilen ve sürdürülebilir olan bu özel araç dışı özellikle markanın değişimindeki yenilikçi yönünü vurguluyor. Tonale'nin NFT sertifikası, müşterinin onayı ile aracın tüm verilerini kaydederek, uygun şekilde bakımının yapıldığını belgeleyerek ikinci el değerini yükseltecek bir etki yaratacak bir sertifika oluşturuyor. NFT sertifikası, ikinci el otomobil pazarında, kullanıcıların veya bayilerin güvenebileceği ek bir güvenlik kaynağı da oluşturacak.

İleri teknoloji ve elektrikli çözümler

Tonale, markanın elektrikliye geçişinde giriş noktasını oluştururken, sportifliği 21'inci yüzyıl için yeniden icat ediyor, markaya ve DNA'sına da sadık kalıyor. Tonale ile Alfa Romeo'ya özel 160 HP'lik Hybrid VGT (Değişken Geometrili Turbo) motor sunuluyor. Motor gücünü 7 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı şanzıman üzerinden yola aktarırken 48 voltluk 15 kW, 55 Nm "P2" elektromotor, içten yanmalı motor kapalıyken tekerlekleri hareket ettiriyor. Sistemin 'elektrikli sürüş' işlevi, düşük hızlardaki sürüşlerde veya park-manevra anında elektrik modunda ilk hareket veya sürüşü mümkün kılıyor. Lansmanla birlikte, yine 7 vitesli Alfa Romeo TCT ve 48 volt "P2" elektromotorla 130 HP'lik hibrit versiyon da satışa sunuluyor.

0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,2 saniyede tamamlayan özel 275 hp Plug-in Hybrid Q4 çekiş ile en yüksek performans seviyesi sunarken, tamamen elektrik modunda şehir içinde 80 km'ye varan menzile ulaşıyor. Plug-in Hybrid güç-aktarma sisteminde standart olan Q4 çekiş, benzersiz bir sürüş güvenliği ve keyfi sağlıyor. Ürün gamını 130 HP güç ve 320 Nm torka sahip 6 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş sistemiyle eşleşmiş yeni 1,6 litre turbo dizel motor tamamlıyor.

Alfa Romeo, Tonale ile müşteri deneyimini yeniden tanımlayan ve markanın tüm ürün yelpazesini kapsayacak yeni hizmetler sunuluyor. Tonale ile başlayan bu sistemde aracın ana bileşenleri için 5 Yıl garanti sunulmaya başlanıyor. Tonale'nin hibrit versiyonundaki bataryalar için 8 yıl veya 150 Bin km garanti süresi de sunan Alfa Romeo, bu segmentin en iyi hizmetini de müşterileriyle buluşturuyor.

Geniş ekran ve sezgisel HMI arayüz

Alfa Romeo Tonale, segmentinde bir rekor olan toplam 22,5 inçlik 2 büyük ekrandan oluşan sofistike, smooth ve sezgisel bir kullanım sunan İnsan Makine Arayüzü'nden (HMI) oluşan yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kişiselleştirilebilen Android işletim sistemi ve 4G bağlantılı kablosuz havadan (OTA) güncellemelerle yeni bilgi-eğlence sistemi her zaman güncel içerik, işlev ve hizmetler sunuyor. Gösterge panelinin ortasında, geleneksel "teleskopik" tasarımıyla, otomobilin tüm verilerine ve otonom sürüş teknolojileri ayarlarına erişim sağlayan tamamen dijital 12,3 inç TFT ekran bulunuyor. Gösterge ayrıca, Gelişmiş (Evolved), Rahatlatıcı (Relaxed) ve markanın ikonik renklerine sahip Gelenekçi (Heritage) olmak üzere üç seçenek halinde yeniden yapılandırılabiliyor. Ön konsolun ortasına yenilikçi 10,25 inçlik dokunmatik ekran güncel akıllı telefonlarla benzer kullanım arayüz ile kullanım kolaylığı sunuyor. Her kullanıcının kendine ait otomobil ayarlarının ve uygulamaların olduğu bir anasayfa oluşturabildiği, "Sürükle ve bırak" mantığı ile kullanılan arayüz kişiselleştirme, sezgisel bir kullanım sunma ve gelişmiş grafik bileşenler ile widget'lar ile çalışmak üzere geliştirilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Yatay kaydırma ile Alfa D.N.A., radyo, medya, telefon, uydu navigasyon, klima, bağlantılı hizmetler ve ADAS olmak üzere menülere ulaşılabiliyor.

Yeni ADAS sistemleri, 2'nci seviye otonom sürüş

Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere; hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2'inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı. Tonale, otomobilin çevresini dikey ve yanal olarak izleyen ön kamera ile "Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme" (IACC) ve "Şerit Ortalama" (LC) sistemlerini birleştirerek Seviye 2 otonom sürüşü mümkün kılıyor. Sistem, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlayan "Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme", "Trafik İşareti Tanımlama Sistemi" ve "Akıllı Hız Sabitleme" sistemlerini kullanıyor. Entegre kamerayı kullanan sistem trafik işaretlerini algılıyor, bunları ekranda gösteriyor, sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor ve sürücünün hızını tespit edilen sınıra düşürmesini öneriyor. Sürücü kabul ederse, hız sabitleyici ayarları otomatik olarak ayarlanıyor. Şerit Ortalama sistemi ise yoğun trafik koşullarında bile aracı şeridin ortasında tutmak için aracın yanal hareketini kontrol ediyor.

Güvenliğe hizmet eden yenilikçi sistemler

Yeni Alfa Romeo Tonale'de, günlük sürüş ihtiyaçlarına uygun, sürüşü kolaylaştıran aktif ve pasif güvenlik özellikleri birlikte yer alıyor. Ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra sürücü, araç ve yol arasındaki etkileşimi mükemmelleştiren yenilikçi donanım ve teknolojiler Tonale'de standart olarak sunuluyor. Yaya veya bisikletçiyi algılayarak sürücüyü tehlikeye karşı uyaran ve bir yaya veya bisikletli ile çarpışmayı önlemek veya etkilerini azaltmak için aracı tamamen durduran "Hassas Yol Kullanıcıları ile Otonom Acil Durum Fren" veya sürücü yorgunluğunu algılamak için aracın hareketlerini denetleyen "Sürücü Yorgunluk Algılama" gibi sistemler, Tonale'deki standart özelliklerden birkaçı olarak öne çıkıyor. Otomobilde ayrıca "Arka Koltuk Hatırlatma Uyarısı" da bulunuyor. Sistem, bagaj kapağından arka koltuğa yerleştirilen nesneleri algılayabiliyor. Kullanıcı aracı kilitlediğinde sistem sürücüyü uyarıyor ve ark koltukta bir nesne olduğunu hatırlatıyor. Tonale'de "Kör Nokta Algılama", "Arka Çapraz Trafik Uyarısı", gibi güvenlik unsurları da yer alıyor. Geri manevra anında, yandan gelen araçlara karşı sürücüyü uyaran "360° Görüşlü Kamera" ön ızgaraya, dikiz aynalarına ve bagaj kapağına entegre edilen dört adet yüksek çözünürlüklü kamera ile yakaladığı aracın çevresine ait görüntüyü kılavuz çizgileriyle birlikte 10,25 inçlik ekranda gösteriyor.

Hibrit versiyonların tüm özellikleri

Yeni 4 silindirli turbo beslemeli motor, termodinamiği optimize etmek ve yakıt tüketiminden tasarruf etmek için hibrit kullanıma en uygun olacak şekilde tasarlandı. Miller döngüsünde çalışan motor; yüksek sıkıştırma oranına (12.5: 1); kompakt yanma odalarıyla yeni bir silindir kafasına, çift değişken supap zamanlaması ve özel "yüksek devirli" emme portlarına sahip. Ayrıca 350 barlık tamamen yeni yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemiyle donatılıyor. Alfa Romeo için özel olarak tasarlanan 160 HP'lik versiyon, yüksek verimlilik seviyesini korurken, daha düşük devirlerde yüksek gaz tepkisi ve daha sportif bir sürüş için yüksek yeni bir değişken geometrili turbo besleme ile donatılıyor. Giriş seviyesi versiyon 130 HP güç ve 240 Nm tork üretiyor.

Tonale, sadece elektromotoru kullanarak çeşitli sürüş senaryolarında çalışabiliyor:

• e-Creeping, düşük hızlarda aracın hareketini tamamen elektrikli motor ile gerçekleştiriyor.

• e-Launch, çalışma anında sadece elektri motorun kullanımını sağlıyor.

• e-Queueing, otomobilin trafik sıkışıklığında "dur-kalk" düzeninde ilerlemesini sağlıyor.

• e-Park, park etme manevralarını kolay, pratik ve sessiz hale getiriyor.

