Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni fiyat listesini ve cazip finansman paketlerini açıkladı.

YÜZDE 0 FAİZ İLE ANAHTAR TESLİM OTOMOBİL

Hem SUV segmentindeki T10X hem de fastback tasarımıyla dikkat çeken T10F modelleri için devreye alınan kampanyada, bütçesine göre sıfır faiz ya da düşük peşinat tercih etmek isteyenlere farklı seçenekler sunuluyor.

Buna göre;

Togg T10F V2 için: Bireysel ve kurumsal alımlarda 900 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı sağlanıyor. Bu paketi tercih edenler, aylık 75 bin TL taksitle araç sahibi olabiliyor.

Togg T10X V2 için: Bireysel müşterilere 650 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Bu seçenekte aylık taksit ödemeleri 54 bin 167 TL olarak belirlendi.

Düşük peşinat seçeneği: Cebindeki nakit tutarı az olan bireysel kullanıcılar, daha yüksek oranlı kredi paketini seçerek yalnızca 671 bin TL peşinat ödemesiyle de (48 ay vade ve yüzde 3,14 faiz seçeneğiyle) anahtar teslim Togg sahibi olabiliyor.

KURUMSAL ALIMLARDA YÜZDE 100 FİNANSMAN DESTEĞİ

Şirketlerin ve ticari işletmelerin filosunu doğuştan elektrikli Togg modelleriyle kurması veya yenilemesi için bu ay ezber bozan bir kolaylık getirildi.

T10F V2, T10X V2 ile bu modellerin 4More versiyonlarından 5 adet ve üzerinde toplu alım yapan kurumsal müşterilere yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor.

Böylece şirketler, hiç peşinat ödemeden aracın tamamına çıkan kredi desteğiyle filolarını Togg kalitesiyle donatabiliyor.

TOGG HAZİRAN 2026 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Haziran ayı itibarıyla Togg modellerinin donanım ve menzil seçeneklerine göre netleşen anahtar teslim satış fiyatları şu şekilde listelendi:

Togg T10X (SUV) Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 869 bin 48 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 179 bin 668 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL

V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 218 bin 57 TL

Togg T10F (Fastback) Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 884 bin 980 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 195 bin 600 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 370 bin 930 TL

V2 4More: 3 milyon 217 bin 857 TL

Kaynak: Haberler.com