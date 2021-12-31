Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim

Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlattı.

"ALEYNA TİLKİ'Yİ KARAKOLDA GÖRDÜM"

TİLKİ'YE 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

ANNEM ARADI KORKUYORUM DEDİ

Aleyna Tilki ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, konseri için annesi birlikte evden ayrıldığını, annesinin konser bitmeden eve geçtiğini, kendisini arayarak her yerde polis var korkuyorum dediğini anlattı. Hızlıca eve gittiğinde şüphelinin yakalandığını gördüğünü söyleyen Aleyna Tilki, kendisinden şikayetçi ve davacı olduğunu belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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