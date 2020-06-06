Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
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Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı

Ankara'da evinde, kendini astığı iddia edilen ve ölümü öncesi erkek arkadaşından yediği dayak görüntüleri ile sosyal medyada gündem olan 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in Kırşehir'de bulunan ailesi konuştu. Acılı anne, "Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın" diyerek feryat etti.

06.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:52

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi. Genç kızı, erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın Kırşehir'de bulunan ailesi konuştu.

"Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın" diyen anne Hatun Esen, "Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın" dedi.

"KIZIMIN KAFASI MORARMIŞ"

"Kızımın kafası momarmış" diyen anne Hatun Esen, "Kafasını mosmor bacaklarını simsiyah etmiş çocuğumun sağlam bir yerini koymamış her tarafı kırık, caninin dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben yandım başka anneler yanmasın" diye düşüncelerini anlattı. Baba Mehmet Esen ise kızının mezarı başında olayın aydınlatılmasını istedi.

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İntihar ederek hayatını kaybettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri kafaları karıştırmıştı. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edilmiş bir halde yerde baygın olarak yatması cinayet şüphelerini uyandırdı. Görüntüler sosyal medyanın zirvesine otururken on binlerce insan "Aleyna Çakır'a ne oldu?" diye sordu.

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın acılı annesinin feryadı yürek dağladı
İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın acılı annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı

Kaynak: İHA

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