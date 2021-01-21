Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!
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Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

21.01.2021 08:10 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:14
Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Alev Alev dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Alev Alev oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Alev Alev var mı? İşte ayrıntılar...

Alev Alev kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Alev Alev yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Alev Alev var mı? Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Alev Alev'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya'nın Ömer'in dükkanına geldiği tanıtımda ikili birbirine olan duygularını artık gizleyemiyor. Romantik dakikaların yaşandığı anlarda Ömer, Rüya'yı öpüyor.

Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Çiçek'in ihbarı üzerine Ali'nin polisler tarafından yakalandığı tanıtımda Bülent'i karşısında gören Tomris şoke oluyor. Bülent'in hapisten çıkışı Tomris ve Çiçek'in hayatında bomba etkisi yaratırken, Çiçek'e "Beni bırakma..." diyen Atlas'ın korku dolu hali herkesi derinden etkiliyor.

Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 10. Bölümünde Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır.

Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir.

Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir.

Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Alev Alev son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

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