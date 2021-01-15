Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 10. son bölüm tek parça full izle

Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 10. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 11. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ALEV ALEV 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

Dizinin konusu nedir?

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlama?

Alev Alev dizisi Le Bazar de la Charité(Alevlerin Ardından) dizisinden uyarlamadır.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Cemre: Demet Evgar Çiçek: Hazar Ergüçlü Rüya: Dilan Çiçek Deniz Çelebi: Cem Bender Ozan: Berkay Ateş Ömer: Cihangir Ceyhan İskender: Berker Güven Ali: Toprakcan Adıgüzel Bülent: Cem Sürgit Korkut: Yiğit Sertdemir Tomris: Zuhal Olcay

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