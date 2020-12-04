Alem nedir? TDK alem anlamı, cümle içindek kullanımı | Berzah alem ne demek?

Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan alem, pek çok farklı yapıda kullanılır. Bu kullanımların doğrusunun nasıl olduğu, cümle içinde nasıl kullanıldığı oldukça merak ediliyor. Peki, Alem nedir? Alem cümle içinde nasıl kullanılır? Alem TDK anlamı nedir? Berzah alem nedir, nasıl kullanılır?

Konuşma dilinde kullanılan kelimelerden biri olan alem, farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu kelimenin doğru kullanımı için kelimenin anlamı iyi bilinmelidir. Konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için âlem nedir ve ne anlama gelir sorularının yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. Peki âlem kelimesinin kökeni ne, âlem kelimesinin kaç anlamı var? İşte "TDK'ya göre âlem nedir?" sorusunun yanıtı…

ALEM NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Âlem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Âlem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre âlem kelimesi anlamı şu şekildedir:

Evren

Dünya, cihan

Aynı konu ile ilgili kimseler

Bu kimselerin uğraşlarının bütünü

Belli bir grupraki canlıların bütünü

Durum ve şartlar

Herkes, başkaları

Ortam, çevre

Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey

Farklı davranış içinde bulunan kimse

Eğlence

Bayrak

Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça

Simge

ALEM CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

Alem kelimesi, farklı anlamlara gelir. Bu yüzden cümle içinde kullanımı da değişmektedir.

İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar.

Geçen kışın tiyatro, cambazhane âlemlerini uzun uzun tasvir ediyordu.

Hayvanlar âlemi.

Evlilik âlemi.

Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun.

Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı.

O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu.

ALEM KELİMESİNİN İÇİNDE GEÇTİĞİ ATASÖZLERİ DEYİMLER

âleme verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı

âlemin ağzı torba değil ki büzesin

âlemi var mı?

âlem yapmak

alem olmak

ÂLEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

bir âlem, cümle âlem, devriâlem, dış âlem, dünya âlem, el âlem, harcıâlem, ibretiâlem, içki âlemi, kibarlar âlemi, masal âlemi, oturak âlemi, rakı âlemi

BERZAH ALEM NE DEMEK?

Alem-i berzah: Ölülerin rûhlarının kıyâmete kadar bulunacağı yer anlamında kullanılır.

Berzâh, Arapça kökenli bir söz olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, kıstak, anlamına gelmektedir. İslam eskatolojisinde ise öldükten sonra ölenlerin ruhlarının gittiği ve kıyamete kadar kaldıkları düşünülen âlem veya mekândır. Kâbir âlemi olarak da bilinir. Kur'an'da üç yerde geçen berzah kelimesi engel, iki şey arasındaki perde anlamlarında kullanılmıştır.

İslam'da berzah hayatı kişinin ruhunun bedeninden ölüm meleği Azrail tarafından ayrılmasıyla başlar. Bunun ardından Münker ve Nekir melekleri kişiyi (ruhunu) sorguya çeker. Daha sonra ruh kıyamete kadar bu berzah aleminde kalır. İnanışa göre bu devre iyi müminler için kolay, inanmayanlar yani örneğin müşrikler ve münafıklar içinse çok zor geçer.