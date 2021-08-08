Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü
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Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü

Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da sıvı bir madde altıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da sıvı bir madde altıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan şahsın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göletaltı Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 43 yaşındaki Celal Kavak, sabah saatlerinde fenalaştı. Kavak'ın fenalaştığını gören komşuları, şahsı bölgede bulunan bir sağlık kuruluşuna götürürken, Kavak buradaki tedavisinin ardından evine döndü.

Bir süre sonra tekrar fenalaşan Kavak evinin önünde yere yığılırken, bölgede geçen komşusunun durumu fark etmesinin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doktorlar tarafından ölümü şüpheli bulunan Celal Kavak'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri şahsın ikametinde inceleme yaptı.

Celal Kavak'ın evinde yapılan incelemelerde kolonya ağırlıklı sıvı maddelerden oluşan bir karışım bulundu. Şahsın bu karışımdan aldıktan sonra fenalaştığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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