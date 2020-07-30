Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
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Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı

Gaziantep'de bir vatandaş, kendisini ve ailesini korumak için kurbanlık olarak aldığı koyuna maske taktı. O anlar bir yandan insanların yüzünde bir tebessüm oluştururken diğer yandan düşündürdü.

Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
30.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:58

Koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu Gaziantep'te, kurbanlık koyun alan bir vatandaş, koyuna tedbir amaçlı maske taktı. Kurban alırken tokalaşmayıp, uzaktan konuşarak anlaşıyorlar.

Kurban Bayramı'na saatler kala Türkiye'nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs salgını gölgesinde maskeli ve mesafeli yapılan kurban satışları ilginç görüntülere sahne olurken, birçok noktada tedbir elden bırakılmıyor.

GAZİANTEP'TE VAKA SAYILARI FAZLA

Türkiye'de korona virüs vakalarının fazla olduğu kentlerden biri olan Gaziantep'te Mehmet Demir'in aldığı kurbanlığa maske takması dikkat çekti. Salgın nedeniyle maskesiz dolaşamadıklarını söyleyen vatandaş, aldığı kurbanlığı koruma gereği hissettiğini belirterek koyuna cerrahi maske taktı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar hem güldürdü hem düşündürdü.

"VİRÜS YÜZÜNDEN KURBANLIĞA DA MASKE TAKTIK"

Korona virüs salgını nedeniyle dikkat etmeye çalıştığını ve bu nedenle aldığı kurbanlığa da maske taktığını söyleyen Demir "Koronavirüs olduğu için satın aldığım kurbanlığa mecburen maske takmak zorunda kaldım. Çünkü bu hastalıktan herkes gibi biz de korkuyoruz. O yüzden aldığım kurbanlığa da maske taktım. Bu sayede kurbanlığı hem koruyor hem de virüs bulaşmasını önlemeye çalışıyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı

İKİ METRELİK SOSYAL MESAFE VAR

Ramazan Taştan isimli kurban satıcısı ise kurban satışlarında pazarlığı el sıkışmadan uzaktan yaptıklarını belirterek, "Korona virüs salgını bizim işleri de etkiledi. Eskiden dakikalarca el sıkışarak yaptığımız pazarlığı bu yıl uzaktan yapmak zorunda kaldık. Pazarlığı en bir iki metre mesafeden karşılıklı konuşarak yapıyoruz. Böylece kendimizi korumuş oluyoruz" dedi.

Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı

Kaynak: İHA

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