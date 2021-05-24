Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı ortak medya platformu kurdu
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Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı ortak medya platformu kurdu

Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı ortak medya platformu kurdu
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı ortak medya platformu kurdu.

Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı ortak medya platformu kurdu.

Turkic.World ismi verilen dijital projenin Bakü'de düzenlenen tanıtımına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Azerbaycanlı milletvekilleri ve medya yöneticileri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı arasında kurulan iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Sorunların ifade edilmesinde medyanın büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki iş birliklerinin gelişmesi için yapılan tüm çalışmalara destek olacaklarını ifade etti.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Karabağ savaşında Türk medyasının Azerbaycan'a büyük destek gösterdiğini, Türk gazetecilerin bölgeden yaptıkları haberlerle Azerbaycan'ın sesinin dünyaya duyurduğunu belirtti.

Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda olduğu gibi medya ilişkilerinin gelişmesinin de öncelikli gördüklerini vurgulayan İsmayılov, Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı arasındaki iş birliğinin medya alanındaki iş birliğine büyük katkı sunacağını ifade etti.

Milletvekili Sevil Mikayılova da Karabağ savaşında Türk medyasının Azerbaycan'a gösterdiği destekten bahsetti, Türk gazetecilerin Azerbaycanlı gazetecilerle savaş bölgesinde omuz omuza çalıştığını hatırlattı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın kendilerine karşı yapılan baskı ve karalama kampanyalarına koordineli şekilde yanıt vermesi gerektiğinin önemine değinen Mikayılova, bugün tanıtımı yapılan platformu tarihi adım olarak niteledi.

Mikayılova, tüm alanlarda iş birliklerinin pekişmesinin Türkiye ve Azerbaycan'ı daha da güçlendireceğini, medya alanında yeni kurulan iş birliğinin de buna katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Karaca, Albayrak Medya Grubunun faaliyetleri konusunda bilgi verdi, Trend Haber Ajansı ile başlattıkları projenin önemini anlattı.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasım 2020'de Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için yürütülen savaşta Türk medyasının Azerbaycan medyası ile medya alanında birlikte savaştığını belirtti.

Albayrak Medya Grubu olarak iki devlet arasındaki medya iş birliklerine katkı sunmak için Trend Haber Ajansı ile ortak bir site kurduklarını anlatan Karaca, "Bu sitede hem bizden onlara, hem de onlardan bize haber aktarılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda doğru habere ulaşmak anlamında da bu çok önemli bir proje olacak. Güzel bir başlangıç oldu. Artarak devam etmesini sağlayacağız." dedi.

Karaca, projeyi sadece Türkiye ve Azerbaycan ile kısıtlamayacaklarını, Özbekistan, Türkmenistan Kazakistan, Kırgızistan ve diğer Türk cumhuriyetlerinin de katılımını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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