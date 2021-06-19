Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak
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Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | Yerel

Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak Manisa'nın Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Gökyüzünde İzimiz Olsun" projesi kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere "Model Roket Başlangıç Eğitimi" verildi.

Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Gökyüzünde İzimiz Olsun" projesi kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere "Model Roket Başlangıç Eğitimi" verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 öğretmen ve 2 öğrencinin katılımıyla Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Gökyüzünde İzimiz Olsun" projesi kapsamında "Model Roket Başlangıç Eğitimi" verildi. Model Uçak Eğitmeni Mehmet Sertkaya'nın eğitmenliğinde 5 gün süren eğitimlerde kursu tamamlayan öğretmenlere ve öğrencilere sertifikaları verildi.

Alaşehir Kaymakamlığı Proje sorumlusu Hasan Baysal ve ekibi tarafından denetlenen eğitimler sonunda kursu tamamlayan öğretmenler ve öğrenciler sertifikalarını Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in elinden aldı.

Öte yandan kurs sonrası okul bahçesinde yapılan roket fırlatma uygulamasında havada en uzun süre kalan roket değerlendirmesi yapıldı. Sıralamada Burak Çetin Mercan 70 saniye ile birinci, Ozan Çokoğlullu 65 saniye ile ikinci, Mine Işık Turgut 49 saniye üçüncü oldu. Model Roket Başlangıç eğitimimde eğitime katılan öğretmenler tarafından FAI Standardında en az 50 santimetre boyutunda minimum 40 santimetre çapında olmak üzere geçiş konisi, gövde borusu ve motor yatağı olmak üzere üç bölümden oluşan S3A (Paraşüt Model) ve S6A (Şerit Model ) olmak üzere iki farklı tür model roket yapıldı.

Hedef: Geleceğin hava modelcilerini yetiştirmek

Eğitim sonrası öğretmenleri kursta aldıkları bilgileri öğrencilerine aktaracağını belirten Proje Sorumlusu Hasan Ersin, "Zafer Kalkınma Ajansı ile Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda açtığımız eğitimde öğretmenlerimize Model Roket Başlangıç Eğitimi verdik. 'Gökyüzünde İzimiz Olsun' projesinde kursa katılan öğretmenlerimiz burada öğrendiklerini okullarında öğrencilerine öğretecekler. Hedefimiz geleceğin hava modelcilerini yetiştirmek" dedi.

Eğitimlerde kursun adeta maskotu olan 10 yaşındaki Poyraz Mercan, "Atatürk'ün İstikbal Göklerdedir sözünden etkilendim. Bunun üzerine bu kursa katıldım. Benim roketim süper uçtu" dedi.

Projeye katılan eğitimcileri tebrik ettiğini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "2020 teknik destek programı içerisinde Alaşehir Kaymakamlığı AB Proje Ofisimizin koordinasyonluğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmış olan model roket projemiz bu gün itibariyle sona erdi. Beş gün sürdü. Model roket eğitim programına katılan kursiyerlerimiz kursu başarıyla tamamladılar. Projeye katılan ve destek veren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak
Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak
Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak
Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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