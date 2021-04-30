Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi
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Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi

Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun'un katılımıyla gerçekleştirilen "tam kapanma" denetimlerine ekipler görev belgesi ve seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun'un katılımıyla gerçekleştirilen "tam kapanma" denetimlerine ekipler görev belgesi ve seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan "tam kapanma" kapsamında polis ve jandarma ekipleri denetimler yaptı. Kaymakam Abdullah Uçgun'un da katıldığı denetimlerde vatandaşların görev belgesi ve seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerin süreceğini belirten Kaymakam Uçgun, "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya konulan 'tam kapanma' kapsamında, vatandaşlarımızın kısıtlamalara genellikle uydukları gözlendi. Güvenlik ekiplerimiz vatandaşlarımızın evraklarını kontrol ediyor, kısıtlamadan muaf belgelerini kontrol ediyor. Bugün ilk gün olması nedeniyle vatandaşlarımıza uyarıda bulunuldu. Dün gece başlayan salgın ile mücadelede 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde polis birçok noktada denetimler yapıldı. Denetimlerde, araçlar tek tek durduruldu, sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar aralıksız sürecek. Vatandaşlarımızdan kısıtlamalara uymalarını istiyoruz, çünkü bu salgından el birliği ile kurtulacağız" dedi. - MANİSA

Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi
Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi
Alaşehir'de 'Tam kapanma' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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