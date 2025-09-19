Alanya yangın söndü mü?

Dün geceden itibaren Antalya, Aydın ve Muğla illerinde alevlerle yoğun mücadele veriliyor. Antalya'da yangının çıkış noktası Alanya ilçesi oldu. Rüzgârın şiddetiyle hızla ilerleyen alevler nedeniyle bazı mahallelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Peki, Alanya'da devam eden yangın kontrol altına alınabildi mi?

ALANYA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Antalya, Aydın ve Muğla'da orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor.

Dün gece başlayan alevler, üç ilde de ekipleri alarma geçirdi.

Antalya'daki yangın Alanya ilçesinde çıktı ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bazı mahalleler tahliye edilirken, öğle saatlerinden itibaren alevler bölgedeki villaları da tehdit etmeye başladı.

Yoğun duman tabakası, ilçenin üzerini kapladı.

MUĞLA VE AYDIN'DA DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar geniş alanlara yayılırken, bazı mahalleler boşaltıldı ve okullarda eğitime ara verildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde de söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çine ve Milas'taki yangınların etkisinin azalmaya başladığını duyurdu.

ALANYA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Alanya ile Gazipaşa arasındaki ormanlık bölgede dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü.

İlçede gece boyunca alevlere müdahale devam etti.

Yangının ilerlemesiyle bölgede yoğun duman oluştu.

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Alevlerin Aliefendi Mahallesi yönünde ilerlemesiyle bazı evler zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme ekibi sevk edildi.

İş makineleriyle desteklenen çalışmalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

ELEKTRİKLER TEDBİREN KESİLDİ

Yangının yaklaştığı mahallelerde elektrikler kesildi, vatandaşlar ve hayvanlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Öğle saatlerine doğru alevler üç farklı mahalleye daha sıçradı.

ALANYA'DA ALEVLER GENİŞLİYOR

Yangın İspatlı Mahallesi'ne ulaştıktan sonra İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de yayıldı.

Rüzgârın etkisiyle hızlanan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Bölgedeki evler tahliye edildi.

VİLLALAR TEHDİT ALTINDA

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını ve 50'ye yakın villanın boşaltıldığını açıkladı.

Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanları risk altında. Bir an önce söndürülmesini umut ediyoruz." dedi.

VALİ ŞAHİN: YANGININ GÜCÜ AZALDI

Yangın bölgesinde açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte basın mensuplarına bilgi verdi.

Şahin, "639 personel, 2 uçak, 10 helikopter ve 201 kara aracıyla müdahale sürüyor. Bölgedeki rüzgârın hafiflemesiyle yangının enerjisinin azaldığını söyleyebiliriz. Yeni bir olumsuzluk yaşanmazsa birkaç saat içinde iyi haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.