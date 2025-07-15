ALANYA HAVA DURUMU: 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Alanya'da hava durumu nasıl? Alanya Antalya için günlük ve haftalık hava durum raporu!
Alanya'da yaşayan vatandaşlar, özellikle sıcaklık seviyeleri ve yağış olasılıklarını öğrenmek için Meteoroloji'nin güncel tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 16 Temmuz Çarşamba günü Alanya'da hava durumu nasıl? Alanya'da yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Alanya için 5 günlük hava tahmini ve detaylar…
Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Alanya'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 16 Temmuz Çarşamba günü Alanya'da hava bulutlu olacak. Peki, 16 Temmuz Alanya'da sıcaklıklar nasıl olacak?16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Alanya'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte, Alanya için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…
YARIN ALANYA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Alanya'da 16 Temmuz Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 dereceye kadar çıkarken, gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yetkililer, özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde etkili olabileceği tahmin edilen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ani sağanaklar nedeniyle yaşanabilecek su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.