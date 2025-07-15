ALANYA HAVA DURUMU: 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Alanya'da hava durumu nasıl? Alanya Antalya için günlük ve haftalık hava durum raporu!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Alanya'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 16 Temmuz Çarşamba günü Alanya'da hava bulutlu olacak. Peki, 16 Temmuz Alanya'da sıcaklıklar nasıl olacak?16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Alanya'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte, Alanya için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

YARIN ALANYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Alanya'da 16 Temmuz Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 dereceye kadar çıkarken, gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde etkili olabileceği tahmin edilen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ani sağanaklar nedeniyle yaşanabilecek su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ALANYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Alanya'da hava durumu nasıl