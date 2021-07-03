Alanya'da yeni sanayi sitesinin kuraları çekildi

Kestel Mahallesi'nde 20 hektarlık alanda yapımı süren Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'nde kura çekimlerinde esnafla bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şu an yapımı süren sanayiyi 3 kat daha büyüteceğiz.

Kestel Mahallesi'nde 20 hektarlık alanda yapımı süren Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'nde kura çekimlerinde esnafla bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şu an yapımı süren sanayiyi 3 kat daha büyüteceğiz. Esnafımızın, Alanya'mızın en az 50 yılını garanti altına alacağız" dedi.

Kestel Mahallesi'nde yapımına başlanan Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışmalar son hızıyla sürerken, esnafların iş yerlerinin belirlenmesi için kura çekimleri gerçekleştirildi. Yeni sanayi sitesinin Alanya'ya kazandırılması sürecini başından sonuna kadar takip eden Adem Murat Yücel de kura çekimini takip etti. Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hüseyin Kasapoğlu, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Yücel, 572 dükkan için gerçekleştirilen kura çekiminin sanayi esnafı başta olmak üzere tüm Alanya halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Gelen ve giden memnun kalacak"

Kura çekimi öncesi esnaflarla sohbet eden Başkan Yücel, projenin titizlikle hazırlandığını belirtti.

Başkan Yücel, "Yakın zamanda hem sanayi esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği, karışıklık yaşamadan istediği ve ihtiyaç duyduğu alanda esnafla buluşabileceği bir sanayiye kavuşmuş olacağız. Eğitim ve meslek edindirme alanlarıyla, dini ve ticari tesisleriyle, otoparkları ve yeşil alanlarıyla esnaflarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir merkez oluşturuyoruz. Şehir içine sıkışan sanayiyi 1 yılda yani 2022 yılının içinde ferah bir alana taşıyacağız. Alanya'nın en az 50 yıllık sorununu da çözmüş olacağız. Sadece bugünü değil yarınları da düşünerek oluşturduğumuz proje ile herkesin yüzü gülecek" ifadelerine yer verdi.

"Sanayiyi 3 katına çıkaracak projeler var"

20 hektarlık alanda kurulan Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi'ni ilerleyen zamanda 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Yücel, "Mevcut kullanım alanımızı ilerleyen dönemde daha da arttırarak esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza nefes aldıracağız. Şu an içerisinde bulunduğumuz 20 hektarlık sanayiyi 3 katına çıkarmak için gerekli projelerimiz hazır. Doğu ve güneyde yapacağımız genişletme çalışmalarımız organize sanayileri aratmayacak türden olacak" diye konuştu.

"Ulaşım kolay olacak"

Yeni çevreyolu projesiyle birlikte sanayi sitesine ulaşımın çok kolay olacağının altını çizen Başkan Yücel, "Dim Çayı Tünelleri'nden çıkışta oluşturulacak yonca kavşak ile yeni sanayimize çıkış de verilecek. Bu sayede sanayimize ulaşım da çok kolay olacak. Sanayi içi ulaşım ağını da oluşturacağımız bağlantı yollarıyla kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı. Başkan Yücel'in konuşmasının ardından esnaflara yer teslimi için kura çekimi yapıldı. Esnaflar, noter huzurunda yapılan çekilişle yeni dükkanlarına kavuştu. Projenin tamamlanmasının ardından esnaflar yeni dükkanlardaki yerlerini alacaklar"dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı