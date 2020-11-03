Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (6)
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Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (6)

03.11.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:36
Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (6)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIMDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Baba Selavi' adlı teknenin alabora olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Baba Selavi' adlı teknenin alabora olmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 1 turistin yaşamını yitirdiği, 32 turistin kurtarıldığı kazayla ilgili, "Alanya'da meydana gelen tekne kazasında vefat eden Rus misafirimizin ailesine başsağlığı, kazadan kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazazedelerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz" mesajını paylaştı.

Öte yandan alabora olan teknede yaşamını yitiren Rus Daniiar Mukhitov'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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