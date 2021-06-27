Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Soğuksu Mahallesi Gözüküçüklü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracıyla çok sayıda personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaklaşık 7 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler soğutma çalışması yaparken, yerleşim yerine yakın olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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