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Zonguldak'ta 1 ölü 1 yaralıyla sonuçlanan çökme sonrası istinat duvarı çatlağı büyüdü

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Zonguldak'ta 1 ölü 1 yaralıyla sonuçlanan çökme sonrası istinat duvarı çatlağı büyüdü
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Zonguldak’ta 21 Ekim’de çöken ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 katlı binanın alt kısmındaki istinat duvarında çatlağın büyümesi üzerine, üst kısımdaki 54 dairelik Gümüşevler Sitesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan site sakinleri, istinat duvarı için bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. Zonguldak Valiliği, duvarın kontrollü şekilde yıkılacağını açıklamıştı.

Meşrutiyet Mahallesi’nde çöken binanın ardından bölgedeki kayma riski mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Tahliye edilen site sakinleri, kış gelmeden heyelanın durdurulmasını talep ediyor.

ÇATLAK TOPRAK BASINCIYLA BÜYÜDÜ

Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak’ta 21 Ekim’de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü. Bunun etkisiyle üst kısımdaki riskli alanda kayma ve kesmelerin ilerlemesi üzerine, iki bloktan oluşan 54 dairelik Gümüşevler Sitesi’nin sakinleri 7 Kasım’da tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

ALAN ŞERİTLE KAPATILDI

Zonguldak Belediyesi ekipleri, binanın bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bina sakinlerinin alana yaklaşmasına izin verilmedi.

“ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ, ÖNÜMÜZ KIŞ”

Bina sakini Hüseyin Sarıkaya, tahliye edilen sitede 30 yıldır daire sahibi olduğunu, bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadıklarını söyledi. Binalarının aşağı kısmındaki inşaatın başlamasıyla sorunların ortaya çıktığını savunan Sarıkaya, “Bir an evvel oradaki istinat duvarı yıkılacaksa yıkılıp yenisinin yapılmasını istiyoruz ki ancak durdurabiliriz bu heyelanı. Yoksa yukarıya kadar çekecek. Önümüzü göremiyoruz, önümüz kış. Ne olacağını da bilemiyoruz. Gerekirse eşyalarımızı alıp kiraya çıkacağız, burada korkulu durmaktansa” dedi.

“BİNAMIZ SAĞLAM”

Bina sakini Sedat Yılmaz da kendilerine öncelikle can güvenliğinin önemli olduğunun söylendiğini belirterek, ekiplerin kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti. Binalarının sağlam olduğunu söyleyen Yılmaz, aşağı kısımdaki binalar yıkıldığı için tahliye edildiklerini kaydetti.

İSTİNAT DUVARI KONTROLLÜ YIKILACAK

Zonguldak Valiliğinin 7 Kasım’da yaptığı açıklamada, tehlike arz eden istinat duvarının Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti.

BİNA 21 EKİM’DE ÇÖKMÜŞTÜ

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak’ta 21 Ekim’de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Kenan Akçaharman’ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan’ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı. Özhan’ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, evde yaşayan diğer kardeş Kemal Akçaharman’ın (72) ise çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

7 BİNA BOŞALTILMIŞ, 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti. Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı. Aynı sokakta 17 Ekim’de de metruk bir binanın bir bölümü, yağışların etkisiyle çökmüştü.

Kaynak: AA
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