Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Haberler
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Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı coşkuyla kutlandı.

15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı coşkuyla kutlandı.

Alaçatı ve Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Eylül Alaçatı'nın kurtuluşunda Hüsnü Şenlendirici konseri düzenlenirken, 16 Eylül Çeşme'nin kurtuluşunda da Mustafa Sandal konseri gerçekleştirilecek.

Alaçatı'nın kurtuluşu coşku içinde kutlandı

15 Eylül Alaçatı'nın kurtuluşu, dün sabah saatlerinde Alaçatı'daki Çeşme Belediyesi Alaçatı ek hizmet binası bahçesinde Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın tebrikleri kabulü ve kokteyl ile başladı. Ardından Atatürk anıtına Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından çelenk sunuldu. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kurtuluş bayramı töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapıldı. Atatürk anıtı önündeki tören, Çeşmeli kadınlardan oluşan "Kadın Efeler" ile Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneğinin zeybek gösterileri ile sona erdi. Tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde şehitlik anıtına kadar yapılan kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej yürüyüşüne Alaçatı esnafı ve vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, birçok kişi de cep telefonları ile korteji görüntüledi.  Şehitlik anıtı önündeki tören, anıta karanfil sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Kurtuluş coşkusu, akşam saatlerinde Alaçatı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen Hüsnü Şenlendirici konseri ile zirveye ulaştı. Konser, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Çeşme'nin kurtuluş gününde Mustafa Sandal konseri

16 Eylül Çeşme'nin kurtuluşu ise bu sabah saatlerinde törenle kutlandı. Tören, Çeşme çarşısı girişinden başlayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej, Çeşme çarşısından geçerken çarşı esnafı ve vatandaşların büyük ilgisini gördü. Birçok vatandaş, cep telefonları ile korteji görüntüledi. Kortej yürüyüşünün Cumhuriyet Meydanı'nda sona ermesinin ardından, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanlıkları, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından da günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapıldı.  Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, şiirlerin okunması ve Çeşmeli kadınlardan oluşan 1Kadın Efeler1 ile Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneğinin zeybek gösterilerinin ardından Meydan Kafe'de, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın tebrikleri kabulü ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, kokteylin ardından sona erdi. 16 Eylül Çeşme'nin kurtuluş kutlamaları, bu akşam Çeşme Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek Mustafa Sandal konseri ile sona erecek. - İZMİR

Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı

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Haber: Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Haberler
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