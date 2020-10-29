Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:50
Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Saat 10.00'da Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uygun olarak protokol üyeleri tarafından tebrikler kabul edildi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Kaymakamı Fikret Zaman tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kaymakam Zaman, "Mustafa Kemal'in sadece bir askeri deha olmadığını, aynı zamanda büyük bir devlet adamı olduğunu kurduğu Cumhuriyet ile de kanıtlamıştır. Bu Cumhuriyet'i de geleceğimizin teminatı gençlere emanet etmiştir. Milletimizi esaretten kurtararak yeni ve tam bağımsız bir Cumhuriyet'i kuran başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin ebediyete kadar sürmesi temennisiyle hepinizin bayramını bir kez daha kutlayarak saygılarımı sunuyorum" dedi.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, daire amirleri, kamu kurum kuruluş yetkilileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Yıldız Tilbe Şevket Çoruh
Spor Babel Can Bartu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek
Daha Fazla Bakan Fransa Saldırı Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 16:05:03. #1.14#
title