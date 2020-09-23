Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti
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Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti

23.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:48

Adana'da bir şahıs, borç verdiği kişinin 2 küçük çocuğunu kaçırdı. Çocukların ellerine plastik kelepçe takıp, pencere demirine bağlayan şahıs, jiletle saçlarını da kazıdı. Daha sonra çocukları bırakıp babayı rehin alan şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'da Ali B. (35), borç verdiği Bilal Ş'nin (36) 8 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını kaçırdı. Çocukların ellerine plastik kelepçe takıp pencere demirine bağlayan şahıs saçlarını da jiletle kazıdı. Çektiği fotoğrafları Bilal Ş'ye yolladıktan sonra çocukları serbest bırakan Ali B. daha sonra da borçlusunu rehin aldı. Bilal Ş'nin eşinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ali B. ile kendisine yardım eden Erdal A'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SENET İMZALATAMAYINCA ÇOCUKLARINI KAÇIRDI

Olay 18 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali B. kuzeni Songül Ş'nin (33) eşi Bilal Ş'ye 7 bin 150 TL borç verdi. Ödeme tarihi yaklaşınca parayı vermeyen Bilal Ş, Ali B. tarafından hazırlanan önce 13 bin TL daha sonra 17 bin TL ve 27 bin TL'lik senetlere imza atmaya zorlandı. Bilal Ş.'nin senetleri imzalamayı reddetmesi üzerine öfkelenen Ali B., 18 Eylül günü akşamüstü evlerinin önünde oyun oynayan H.Ş. (8) ve Ç.Ş.'yi (6) kandırarak evine götürdü.

Alacaklısının çocuklarını kaçırıp jiletle saçlarını kazıdı! Yetmedi o fotoğraflarla babayı tehdit etti

PENCEREYE KELEPÇELEYİP SAÇLARINI KAZIDI

Ali B., evinde rehin tuttuğu çocukların saçlarını jiletle kazıdıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı. Aileye gözdağı vermek amacıyla çocukların fotoğrafını çeken Ali B., fotoğrafları Bilal Ş.'ye yolladıktan sonra çocukları serbest bıraktı.

BABAYI DA REHİN ALDI

Bilal Ş'den kredi çekip borcunu ödemesini isteyen Ali B., olumsuz yanıt alınca 21 Eylül'de kaçırıldı. Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş. durumu polise bildirdi. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ali B'nin evine düzenlediği operasyonda Bilal Ş'yi kurtardı ve olaya karıştığı öne sürülen Erdal A'yı da yakaladı.

Alacağı için çocukları kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

''BENİM DE SAÇLARIMI JİLETE VURDU"

Yaşadıklarını anlatan Bilal Ş. çocuklarını zorla alıkoyan Ali B'nin kendisine fotoğraflar çekip attığını belirterek, "Çocuklarımın ellerini iple bağlayıp telefonuma fotoğraflarını attı. 'Ben milletin parasını yemeyi severim, tefeciyim' dedi. Çocuklarım aşağıda oynarken evine çağırmış. Çocuklarımın saçlarını jiletle kesmiş. Ellerini bağlamış. Bu zamana kadar kavga olmasın, diye hep alttan aldım. Yaptığı her şeye göz yumduk. 15 gün önce beni de evine götürüp saçlarımı jilete vurdu" dedi.

''EVDE KONTROL ALTINDA TUTUYORDU''

Songül Ş. ise Ali B.'nin kendilerini devamlı tehdit ettiği için çok korktuğunu belirterek, "'Ben senin akrabanım. Neden böyle yapıyorsun?' dedim. 'Ben faize para vermiyorum' dedi. Böyle demesine rağmen parayı hep yükseltti. Kaçmamızdan korkuyordu. Bize 'Hadi kaçtınız, sizi bulamadım, ne olacak?' deyip gece 4'e kadar evde kontrol altında tutuyordu" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. ile kendisine yardım eden Erdal A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

Haber Yorumları (7)
MURTÇU: mülkün temeli çökmüş
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
TR: la arkadaş adanada hiçmi akıllı yok ne acayip biyer orası
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
ERDAL: Bu adamları 20 sene içeride tutmazlarsa ne adalete ne devlete ne de milletime güvenim kalmaz artık. Yuh yaaaaaa , çoluk çocuğa işkence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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