Alaaddin Keykubat'ın beratı Konya'dan Söğüt'e yola çıktı
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Alaaddin Keykubat'ın beratı Konya'dan Söğüt'e yola çıktı

Alaaddin Keykubat'ın beratı Konya'dan Söğüt'e yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı III. Alaaddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı göndermesinin 723. yıl dönümünde temsili berat gönderme programı gerçekleştirdi.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı III. Alaaddin Keykubat'ın Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı göndermesinin 723. yıl dönümünde temsili berat gönderme programı gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı programda Konya'dan yola çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde törenle teslim alınacak.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı gönderilmesiyle ilgili temsili program düzenledi. Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Konya'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın katılımıyla Alaaddin Cami avlusunda gerçekleştirilen program öncesi Sultanlar Türbesi'nde nöbet değişimi gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a da günün anısına berat takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz, 1571 yılında Kıbrıs'ı fetheden Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz, aynı milletin aynı soyundan gelen insanlarıyız. Verilen bu çok anlamlı hediyeyi Kuzey Kıbrıs halkı adına alıyorum. Türk milleti devletler kurmuş, devletler yönetmiş. Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Doğu Akdeniz'de de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bunun değerini bilen, bunun anlamını bilen biri olarak hakkımızı, hukukumuzu korumak bilinciyle buradayım. Tabii ki bu görevi yürütürken de ana vatanımız Türkiye ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanma anlayışı içindeyiz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından berat gönderme programının icra edilmesinin ardından Konya'dan yola çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde törenle teslim alınacak. - KONYA

Alaaddin Keykubat'ın beratı Konya'dan Söğüt'e yola çıktı
Alaaddin Keykubat'ın beratı Konya'dan Söğüt'e yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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