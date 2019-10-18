Akyurt'ta Muhtarlar Günü kutlandı

18.10.2019 12:16

Muhtarlar Günü Akyurt Cumhuriyet Meydanında 26 mahalle muhtarının katılımıyla kutlandı. Törende konuşan Akyurt Kaymakamı Osman Altın, muhtarlar, belediye ve kaymakamlığın uyum içerisinde çalıştığını ifade etti.



Saygı duruşu ve çelenk töreni ile başlayan etkinliğe muhtarların yanı sıra Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İlçe Emniyet Müdür Özkan Demirağ, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile siyasi partilerin yöneticileri katıldı.



Akyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Rasim Köse, mahalli idareler seçimleri ile göreve getirilen muhtarların büyük bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi. Köse, "Muhtarlık zor bir meslek, insanların vebalini taşımak zordur. Diğer taraftan bürokratik engellerde muhtarlarımızın karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle muhtarımızın birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.



Akyurt Kaymakamı Osman Altın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlığa büyük değer verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaklaşık 3 yıldır kutlanmakta olan muhtarlar gününü idrak ediyoruz. Muhtarlık yerel demokrasinin çok önemli bir kurumu. Halkın taleplerini ve sorunlarını dile getiren ve bunun çözümü isteyen bir kurum. Bizlerde belediye başkanımız ve sizlerle birlikte ilçemizi yönetiyoruz" dedi.



Kaymakam Altın, Akyurt Belediye Başkanlığı, muhtarlar ve ilçe kaymakamlığının uyum içerisinde çalıştığını belirterek kamu kurum ve kuruluşlarının da taleplerin yerine getirilmesi adına uğraş verdiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA