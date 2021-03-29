Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı
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Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Haberler | Yerel

- Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı Muğla'da günübirlik tatil merkezlerinin önemli merkezi Akyaka Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kadın azmağı, Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri tarafından Azmak dip temizliği yapıldı.

Koyunlarını gütmek için drone kullanan çoban kilometrelerce yol gitmekten kurtuldu
Koyunlarını gütmek için drone kullanan çoban kilometrelerce yol gitmekten kurtuldu

- Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı

Muğla'da günübirlik tatil merkezlerinin önemli merkezi Akyaka Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kadın azmağı, Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri tarafından Azmak dip temizliği yapıldı.

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistik tekne gezisine çıktığı Kadın azmağı, Akyaka sevdalısı Azmak Taşıyıcılar kooperatifi üyeleri tekne kaptanı Şadi Durmaz ve aynı zamanda dalgıç olan Murat Bağcı tarafından Azmak dip temizliği yapıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Pazar günü Tekne kaptanları Şadi Durmaz ve Murat Bağcı, kısıtlamayı Kadın Azmağında temizlik yaparak değerlendirdiler. Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerinin kullandığı Kadın Azmağında ayda bir gün dip temizliği, hafta da biri ise yüzey temizliği yapan Akyaka sevdalıları vatandaşları da Azmak temizliği konusunda uyardılar.

Tekne kaptanı Şadi Durmaz, "Bu azmak Muğla'mızın göz bebeği. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti bu azmak üzerinde tekne gezisi yaptırıyoruz. Biz kooperatif olarak ayda bir defa azmak dibi temizliği, haftada bir gün ise yüzey temizliği yapıyoruz. Azmak dibinde lastikler, sandalyeler ve buna benzer çok sayıda atık var. Bunlar insan eli ile atılıyor buraya. Vatandaşlarımızdan ricamız, Kadın Azmağını temiz tutsunlar. Azmak kenarında ağaçların gölgesinde dinlenen, yiyecek içecek getiren vatandaşlarımız çöplerini en yakın çöp kutusuna atsınlar. Bu azmak bizim değil, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli emanet ve miras. Bu emanete herkesin sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı
Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı
Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı
Akyaka sevdalıları Azmak dip temizliği yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

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