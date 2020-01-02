Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama
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Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir" dedi.

02.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:55
Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama

Sözcüsü Hami Aksoy, "EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un EastMed Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması hakkındaki soru üzerine, "EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir. 'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu hususu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz.

Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa'daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye'dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine işbirliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin işbirliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir. Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA
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