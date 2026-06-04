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Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

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CHP içerisinde 'mutlak butlan' tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, Ankara siyasetini hareketlendiren önemli bir gelişme yaşandı. Koç Holding’in 100. yıl etkinliklerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel'in protokolde tokalaştığı anlar, kameralara yansıdı.

Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından CHP’de baş gösteren liderlik krizi devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BAHÇELİ VE ÖZEL RESEPSİYONDA BİR ARAYA GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl töreninde bir araya geldi. İki ismin etkinlikte birbirleriyle el sıkıştıkları görüldü.

BAHÇELİ'DEN 'MUTLAK BUTLAN' SÖZLERİ

Yargı kararları sonrası CHP içinde baş gösteren yönetim krizine değinen MHP lideri Bahçeli, "Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli. Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır. " ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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