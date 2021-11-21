AKŞENER TÜRKİYE'Yİ DÜZE ÇIKARTACAK İYİ PARTİ VAR

DENİZLİ (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günler geçirdiğini belirterek, Türkiye'nin refahı ve huzuru için çalışacak projeleriyle, çözümleriyle, liyakatli kadrolarıyla iş başına gelip Türkiye'yi düze çıkartacak İYİ Parti var. Evet, zor günlerden geçiyoruz. Ama karamsarlığa yer yok. Çünkü biz varız dedi.

İYİ Parti'nin 29 Ekim Bulvarı'ndaki Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlediği mitingde geniş güvenlik önlemleri alındı. İYİ Parti bayraklarının asıldığı mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililere ve halka seslendi. Konuşmasına Denizli'nin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek başlayan Akşener, Çünkü Denizli, hürriyet ve demokrasi mücadelemizdeki, ilk durağımızdı. Çünkü Denizli, milletimize 'Terörist' diyenlere, meydan okuduğumuz yerdi. Çünkü Denizli, bundan 5 yıl önce, 'İktidar yürüyüşümüz, bugün, buradan başlamıştır' dediğimiz yerdi. Bu kutlu yolun ilk kıvılcımı, bundan 5 yıl önce, Denizli'de çakıldı. O kıvılcım, memleketin dört köşesinde yanan, koca bir umut ateşi oldu dedi.

Niye buradayım biliyor musunuz diye soran Akşener, şöyle devam etti

Çünkü memleketimiz darda, milletimiz zorda. Türkiye'de bugün analar, tencereyi kaynatamıyor. Türkiye'de bugün babalar, eve ekmek götüremiyor. Türkiye'de bugün, gençler kaçıp gidecek ülke arıyor. Yazık değil mi Günah değil mi Bu aziz millete, varlık içinde yokluk yaşatmaya, ne hakkınız var Bu kötü gidişe artık bir 'Dur' demek için bugün buradayım. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Türkiye yoksulluğu değil, zenginliği hak eden bir ülke. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz.

'ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Doların 11 lira olduğunu belirten Akşener, İşte son felaket; 2001 yılındaki krizde bile, 1,2 lira olan dolar, bugün 11 lira. 'Türkiye'yi uçuracak' dedikleri bu ucube sistem, 3 yılda doları uçurdu, enflasyonu uçurdu, işsizliği uçurdu. Domatesin, patatesin, etin, sütün, yoğurdun, şekerin, yağın fiyatı, ateş pahası. İşveren için maliyetler iki katına çıktı. İşsizlik arttıkça artıyor. Artık geceleri, döviz kurunu takip ederken uykularımız kaçıyor dedi.

Türk Milletinin feraseti yüksek, zorluklara göğüs geren bir millet olduğunu ifade eden Akşener, Ama sandık geldiğinde, faturayı sorumlusunun önüne koyar. Nitekim o büyük millet şimdi yeni bir karar verdi ve sandık gününü bekliyor. Çünkü, biliyor ki daha iyisi var. Çünkü biliyor ki bu ülkenin iyi ve cesur evlatları var. Çünkü biliyor ki Türkiye'nin refahı ve huzuru için çalışacak projeleriyle, çözümleriyle, liyakatli kadrolarıyla iş başına gelip Türkiye'yi düze çıkartacak İYİ Parti var. Evet, zor günlerden geçiyoruz. Ama karamsarlığa yer yok. Çünkü biz varız. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Siyaset tarihi, sayısız örnekleriyle doludur ki; hiçbir kriz ülkeyi o krize sokan iktidarla aşılmaz. Her kriz, yeni bir umut, yeni bir iktidar demektir. İşte İYİ Parti o umudun ta kendisidir. Milletimizi dinledik. Sorunları biliyoruz. Çözümlerimiz hazır. Türkiye'yi önce zam olup yağan bu ucube sistemden kurtaracağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle, millet iradesini yeniden hakim kılacağız. Millet iradesi neyi emrediyorsa, Türkiye öyle yönetilecek diye konuştu. İYİ Parti Lideri Akşener, mitingin ardından Denizli'den ayrıldı.

-Akşener'den detaylar

Mitingden detaylar

-Akşener'in konuşması

Haber -Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)