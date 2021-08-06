Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)
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Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)

Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman - Haberler | Politika

AKŞENER'İN SON DURAĞI CİDE OLDUİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kastamonu'daki son durağı Cide ilçesi oldu.

AKŞENER'İN SON DURAĞI CİDE OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kastamonu'daki son durağı Cide ilçesi oldu. Cide Çarşı Medyanında partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akşener, esnaf ziyareti yaparak sorun ve istekleri dinledi. İYİ Parti Lideri, daha sonra Cide Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Mutlu tarafından karşılanan Akşener, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'BURALARIN NE DENLİ GÜZEL OLDUĞUNU BİLİYORUM'Cide ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Akşener, "Cide'ye 1994 yılında gelmiştim. Buraların ne denli güzel yerler olduğunu biliyorum. Bugün Cide esnaflarını dolaşırken değişik partilere gönül vermiş insanlarla da konuştuk. Hepsi birbirinden değerli ve hoşgörülüydü. Ben son dönemlerde gerginlik yaşayan siyasilerin burada bir gece geçirmeye davet ediyorum" dedi.Gazetecinin, "Ege ve Akdeniz'de yangınlar yaşanıyorken siz neden oralarda değilsiniz?" sorusuna ise Akşener, "Elimde yapabileceğim bir şey olsa oralarda olurdum" cevabını verdi. İYİ Parti Lideri Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: "Ben 20 Ocak 2020'den beri Türkiye'yi geziyorum. Gerçekleştirdiğim gezilerde iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum ve propaganda yapmıyorum. Esnafın derdi üzerine sistem kurmaya çalışıyorum. Bir dil geliştirmeye çalışıyorum ve bunların her birini de ilgililerine ulaştırıyoruz. Oluşan yangınlarda görev alıp benim yapabileceğim bir şey olmuş olsa hayli hayli yaparım. Bana birisi desin ki 'Meral Hanım bunlar şunu beceremiyor, git şuraya otur, uçakları kaldırt, şu şeyi söndürt' hay hay. Ama öyle bir görevim yok. Onun için boş oturacağıma, kimseleri tahrik etmeden, milli birlik beraberliği bozmadan çalışma yapıyorum, bunun kimseye zararı yok."

Cide Belediye Başkanı Mehmet Mutlu tarafından Meral Akşener'e saltanat kayığı maketi hediye edildi. Akşener ve ekibi, daha sonra Bartın Amasra'ya gitmek için Cide'den ayrıldı.

Mehmet SALMAN/CİDE(Kastamonu),


Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman

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Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2) - Haberler
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