Akşener'in Denizli mitingi ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin "İnsan taşıdılar" iddiasına İYİ Parti'den sert yanıt geldi

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün park halindeki otobüs görseliyle birlikte yaptığı paylaşımda "Denizlimiz sanayi ve tarım şehri olmanın yanında bir turizm şehridir. Çevre illerden Denizlimize gelen 5 benzemez yerli turistlerin ziyaretleri gerçekleşti" yorumu yaptı. Güngör daha sonraki açıklamasında ise "Taşıma suyla değirmen dönmez. Çevre illerden getirilen insanlarımızı alana doldurarak göz boyamaya çalışanlar kalkıp bir de seçim istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN GÜNDEM YARATAN İDDİAYA YANIT GECİKMEDİ

AK Parti Güngör'ün iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken İyi Parti kanadından yanıt gecikmedi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Denizli'de gerçekleştirdiği mitinge başka illerden insan taşındığı iddialarına yanıt verdi.

"ELEŞTİRİLERİ DUYUNCA BUNLAR İKTİDARDAN GİTTİKLERİNİ ANLAMIŞLAR DEDİM"

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, yaptığı açıklamada "insan taşındığı" iddialarını yalanlarken, "Eleştirileri duyunca bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz diye düşündüm. Şehir dışından bile gelmiş olsalar, insanlar işini gücünü bırakıp gönüllü bir şekilde geliyorlarsa, para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir" ifadelerini kullandı.

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