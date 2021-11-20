Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçesi görüşülüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, burada konuşmasında ekonomi yönetiminde görevden alma olacağını ima etti. Yılmaz konuşmasında, "Sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir" dedi. Bu sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin internet sitesine saat 00:00-01:00 arasında erişim sorunu yaşandı.

"GÜNAH DEĞİL Mİ BU MİLLETE?"

Bir süre ulaşılmayan siteye daha sonra girmek isteyenler "Sayfada Çalışma Yapılmaktadır" ifadesiyle karşılaştı. Siteye girilememesi sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener duruma tepki gösterdi. Akşener, "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak" ifadelerini kullandı.

DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM bütçe komisyonunda eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak" sözlerini aktardı. Yılmaz, bu sözlerine kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

"OLACAK DEMEDİM, OLABİLİR DEDİM"

Gergerlioğlu ilk açıklamasından sonra Durmuş Yılmaz'a bir düzeltme yaparak, "olacak değil, olabilir" dediğini aktardı. Durmuş Yılmaz ise Twitter hesabından, "Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşağıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım" diye konuştu.

"RESMİ GAZETE'Yİ TAKİP EDİN"

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet