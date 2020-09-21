Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğretmenlere anlamlı hediye
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğretmenlere anlamlı hediye

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ildeki bütün öğretmenlere ders önlüğü diktirip hediye etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğretmenlere anlamlı hediye
21.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:28

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ildeki bütün öğretmenlere ders önlüğü diktirip hediye etti.

Aksaray'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda başladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni eğitim ve öğretim dönemi dolayısıyla kentte görev yapan bütün öğretmenlere önlük hediye etti. Vali Aydoğdu zorunlu olmamakla beraber öğretmenlerden derslerine farkındalık oluşturulması adına önlükleri ile girmelerini istedi.

Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden Vali Aydoğdu, okul öğretmenleri ile görüşerek bir süre sohbet etti. Pandemi süreci ile beraber 7 ay sonra okulların açıldığını belirten Vali Aydoğdu yüz yüze eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, yeni döneme özellikle öğretmenler için farkındalık oluşturulması amacıyla başlamak istediklerini, bu nedenle ilde görev yapan 6 bin öğretmene önlük hediye edeceklerini söyledi.

Okullarda serbest kıyafet uygulaması olduğunu ancak Valilik olarak bütün öğretmenlere öğretmen önlüğü hazırlattıklarını kaydeden Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Aksaray Valiliği olarak bugün öğretmenlerimize önlük hediye ediyoruz. Öğretmenlerimiz istediği kıyafetle okula gelsinler ama derse girerken valilik ve milli eğitim müdürlüğü olarak biz öğretmenlerimize bir önlük hediye edelim ve öğretmenlerimiz derse girerken bu önlükleri giysinler, çıkarken de önlüklerini çıkarsınlar. Biz burada öğretmenlerimiz için özel bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu belki Aksaray'dan bir model olur, bütün Türkiye'ye yayılır diye düşündük."

İlk ders: "Sevgi"

Öğretmen önlüğünü giyerek Okulun 1 A sınıfını ziyaret eden Vali Aydoğdu, yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk dersini verdi.

Dersinde öğrencilerle beraber sevgi konusunu işleyen Vali Aydoğdu, sevgi olmadan hayatta yaşamanın mümkün olmadığını söyledi.

Öğrencilerle sevgi kavramını örnekler vererek açıklayan Vali Aydoğdu, "Biz severiz niye severiz? Sabrederiz sevdiğimiz için, affederiz sevdiğimiz için. Onun için bizim hayatımızın mihenk taşı sevgi olmalı. Eğer biz birbirimizi seversek, hatalarımız telafi edersek, bir arada yaşar mutlu oluruz. Hepinize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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