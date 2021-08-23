Aksaray Valiliğinin koordinesinde selzedeler için hazırlanan yardım tırına gıda kolileri ile destek verildi

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği, Aksaray Valiliğinin koordinesinde selzedeler için hazırlanan yardım tırına gıda kolileri ile destek verdi.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği, Aksaray Valiliğinin koordinesinde selzedeler için hazırlanan yardım tırına gıda kolileri ile destek verdi.

Kolilerin Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildiği bildirildi.

"Ortaköy'de çadır kuruldu"

Ortaköy Kaymakamlığı koordinesinde selzedeler için yürütülen kampanyaya İHH Ortaköy Temsilciliğinin destek verdiğini sözlerine ekleyen Korkmaz, dayanışmanın yaraları daha çabuk saracağına inandıklarını söyledi. Ayrıca dernek tarafından 27. 000? nakdi yardım yapıldığı ifade edildi.

"Aksaray İHH'dan sel bölgesine ekip gitti"

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şenol Korkmaz, sel haberini alıralmaz Aksaray'dan da arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülerden bir ekibin hareket ettiğini belirtti. Gönüllülere teşekkür eden Korkmaz, bu ülkede zor zamanda taşın altına elini koyacak binlerce fedainin olduğunu belirterek hepsine selam ve dua gönderdi.

"İHH gezici aşevi bölgede"

Gezici Aşevinin yangın bölgesinden Kastamonunun Bozkurt ilçesine gönderildiğini ve günlük 1000 kişiye üç öğün yemek verildiği bildirildi.

"Haydi yardıma"

İlk günden itibaren iletişim kurup bağış yapan hayırseverlere teşekkür eden Korkmaz, tüm Aksaray'ı İçişleri Bakanlığının başlattığı yardım kampanyasına destek vermeye davet etti.

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Kaynak: Habermetre