Aksaray Sarımsak Üretiminde İddialı

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son yıllarda üreticiler alternatif ürünlere yöneliyor. Özellikle son zamanlarda sarımsak üretimine ağırlık veren Aksaray'da aroması ve protein değeri yüksek iri dişli sarımsak üretimi yapılıyor.



Üreticilerin özellikle su tüketimi az olan ürünlere yönelmesini savunduklarını belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "İlimiz tarım ve hayvancılık şehri. Ama biz her zaman şunu savunuyoruz ki, ürün deseninin değişmesi, alternatif ürünlerin yetiştirilmesi, özellikle az su tüketen ürünlerin Aksaray tarımına, Türkiye tarımına kazandırılması. Bu yöndeki çalışmalarımızın bugün meyvesini alıyoruz. Özellikle Bayıraltı bölgesi dediğimiz Sapmaz, Baymış, Çimeli, Acıpınar bölgesinde yoğun olarak sarımsak ekimi yapılıyor. Ülkemizde Taşköprü'den sonra ikinci en büyük sarımsak merkezinin bu bölge olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sarımsak ekimi giderek yaygınlaşıyor, pazarı var, bütün üreticilerimizin bu işe ilgilisi var. Ama kooperatifleşme ve birlik konusunda da çalışmalar yapılması gerekir. Çünkü gelişmiş bütün ülkelerde ve ülkemizde de Trakya ve Marmara bölgesi olmak üzere kooperatifleşmenin ve birliğin olduğu yerler. Buralarda pazar sorunu hiç yok. Tek elden satılıyor, yüksek fiyatlara satılıyor, üretici bu işten para kazanıyor. Bunun sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Sarımsak dekarında 1, 1,5 ton veren bir ürün ve oldukça karlı. Bütün üreticilerimizin, çiftçilerimizin buna eğilmesini tavsiye ediyorum" dedi.



"Aksaray Sarımsağının aroması ve proteini yüksek"



Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, alternatif ürünlere yöneldi. Alternatif ürünlerden birisi de sarımsak. Bu bölgedeki çiftçilerimiz ciddi şekilde sarımsaağ yöneldi. Tabii Aksaray'ın sarımsağının da aroması çok yüksek. Yani kalitesi ve protein değeri çok yüksek. Görüldüğü gibi son derece organik yöntemlerle üretiliyor. Köylülerimiz tarlasında gübreyi ve ilaçlamayı çok az miktarda yaparak üretim yapıyor. Tarlada gördüğümüz gibi zirai ilaç atılmadığı için otlu. Bu da sarımsak üretimine ciddi şekilde fayda sağlıyor" diye konuştu.



"11 bin dekar alanda 9 bin ton sarımsak üretimi"



Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray'da yaklaşık 11 bin dekar alanda sarımsak ekimi yapıldığını belirterek, "Bu da 8-9 bin ton civarı bir ürün veriyor. Şimdi üreticilerimiz mahsulünü kaldırıyor. Biz Türkiye'de şu anda sarımsak üretiminde 2'inci ya da 3'üncü sıradayız. Yani Aksaray olarak Türkiye'de sarımsak üretiminde söz sahibiyiz. Bu da tüm esnafların, Aksaray'da bu bölgeye yöneldiğini görüyoruz. Kalitesi ve aromasından dolayı Aksaray'a yöneliyorlar. Biz hükümetimizden de üreticilerimize ciddi şekilde destek çıkmasını istiyoruz. Üreticileri tarlaya döndürmemiz lazım. Üreticilerimiz tarladan çıkarsa ciddi şekilde sıkıntı çekeriz. Desteklemelerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ithalatla fiyatın önüne asla geçilmez. Tabandaki üreticilerin desteklenmesi ve beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitime verilen para asla boşa gitmez. Ama eli nasırlı üreticiye verilecek destek de asla boşa gitmez. Burası sanayideki organizedeki sanayi neyse o. Burası da bir fabrika. Bu fabrikalar hibe ile nasıl destekleniyorsa tarlalarda çiftçilerin, Türkiye'nin fabrikası. Buralara da destekler verilmeli. Biz üretiyoruz, ülkemizi doyuruyoruz" şeklinde konuştu.



"Kooperatifleşmek istiyoruz"



Sarımsak üreticisi çiftçi İrfan Oruç, sarımsak ticaretinde bu yıl biraz sıkıntılar olduğunu belirterek, "Bizim sarımsağımız çok kaliteli. Aroması yüksek, kalitesi birinci sınıftır. Bazı arkadaşlarımız 100 dekar ekiyor ve bakamıyor. Bu da küçük kafalı sarımsak oluyor. O da bizim sarımsağımıza zarar veriyor. Bizim burada kooperatifleşme şart. Kooperatifleşme olmazsa hepimizin zararına" dedi.



"Sarımsak üretiminde Aksaray olarak iddialıyız"



Bir başka üretici Adnan Arıbaş, "Baymış köyünde bu yıl üretimimiz kalitenin en üst seviyesine ulaştı. Sarımsağımızın aroması, kalitesi en üst seviyede. Aksaray'dan çıktığımızda Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gittiğimizde sarımsağımızı görüyoruz. Sarımsağımızın kalitesi bizi gururlandırıyor. Bizim tek istediğimiz bütün çiftçi kardeşlerimiz ile birlikte sarımsakta kooperatifleşmek. Bizim kalite tutturma gibi bir sıkıntımız yok. Kalitemizin mutfakta aranan tek özelliği iri dişli olmasıdır. Sarımsağımızın görüldüğü gibi kalitesi ortadadır" diye konuştu.



Baymış köyü muhtarı Emin Arıbaş, "Biz sarımsakta her zaman dediğimiz gibi iddialıyız. Kalite denilince bizim sarımsağımız ilk akla gelendir. Aroması, proteiniyle, her şeyiyle iddialıyız. Tek isteğimiz kooperatifleşmek" dedi. - AKSARAY