Aksaray içmesuyu arıtma tesisinde sona gelindi

18.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:26

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "İçmesuyu hamlemiz devam ediyor. Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni 2020 yılının ilk yarısında faaliyete geçireceğiz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün şehirlerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlara daha kaliteli içmesuyu ulaştırmak amacıyla yürüttüğü içmesuyu projeleri bir bir hayata geçiyor. Bu projelerden biri olan Aksaray



İçmesuyu Projesi, Aksaray il merkezinin 2050'li yıllara kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak hazırlandı. Proje kapsamında toplam 51 kilometre uzunluğunda çelik ve HDPE boru iletim hattı, 33 bin metreküp kapasiteli 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi ile 34 bin 560 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisi bulunuyor.



İçmesuyu arıtma tesisinde yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı



Proje kapsamındaki tesislerin başında gelen içmesuyu arıtma tesisinde inşaat işleri ve mekanik ekipman montajı tamamlandı. Elektrik ve otomasyon sistemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği işte yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanacak olan içmesuyu arıtma tesisinin performans testlerinin de gerçekleştirilmesinin ardından Aksaray musluklarına memba kalitesinde içmesuyu ulaşacak.



DSİ ile Aksaray Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında DSİ tarafından açılan 6 adet kuyu, mevcut Aratol Kuyusu ve Bağlıköy kaynaklarından alınacak olan 34 bin 560 metreküp/gün ham su içmesuyu arıtma tesisinde ileri arıtma teknolojisiyle arıtılacak. Tesis, saniyede 400 litre ham suyu havalandırma yapısı, ön ozonlama, kartuş filtre, ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve remineralizasyon ünitelerinden geçirerek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun hale getirecek.



Aksaray ilindeki 420 bin kişiye ilave içmesuyu sağlayacak olan tesisin 2020 yılının ilk yarısında faaliyete geçeceği müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Ülkemiz her alanda ilerliyor. Vatandaşlarımızın yaşam standartları her geçen gün artıyor. DSİ de görev alanına giren tüm konularda üzerine düşeni yerine getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha kaliteli içmesuyu temin etmek için başlattığımız içmesuyu hamlemizden Aksaray ilimiz de çok yakında nasibini alacak" dedi.



İleri arıtma teknolojisine sahip Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin yaklaşık 26 milyon TL'ye mal olduğunu belirten Aydın, "Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tüketilebileceği yüksek kaliteli suyu musluklara ulaştırmak" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA