Aksaray'da Hasan Dağı'nda 'koronavirüs' sessizliği
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Aksaray'da Hasan Dağı'nda 'koronavirüs' sessizliği

Aksaray'da Hasan Dağı'nda 'koronavirüs' sessizliğiAKSARAY'da bulunan ve yamaç paraşütünün yeni adresi olan Hasan Dağı'nda koronavirüs sessizliği yaşanıyor.

21.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:49

Aksaray'da Hasan Dağı'nda 'koronavirüs' sessizliği

AKSARAY'da bulunan ve yamaç paraşütünün yeni adresi olan Hasan Dağı'nda koronavirüs sessizliği yaşanıyor. Hasan Dağı'nda bu yıl Asya Tur Şampiyonası'nın planlandığını hatırlatan Hava Sporları Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman, koronovirüs nedeniyle gerçekleşemeyeceğini söyledi. Kapadokya bölgesinin başlangıç noktası olan Aksaray'da son yıllarda Hasan Dağı'da yamaç paraşütçülerinin yeni adresi olmuştu. Havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı spor severlerin yamaç paraşütü yapması için ev sahipliği yapan Hasan Dağı da koronavirüsten etkilendi. Hava Sporları Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman, bu yıl Asya Tur Şampiyonası'nın planlandığını, ancak virüs nedeniyle gerçekleşemeyeceğini söyledi. Kahraman, "Bu yıl Asya Tur Şampiyonası planlamıştık. Koronavirüs nedeniyle şampiyonamızı büyük oranda gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü koronavirüs tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bu yıl şampiyona olmasa bile 2021 yılanda burada süper final yarışlarını hedefliyoruz. Şu an da dağımızda kar var. 7 ve 8'inci aylara kadar Hasan Dağı'nın üst kısmında kar oluyor. Bizim için baharın gelişi ve havaların düzelmesiyle birlikte en güzel uçuşlarımızı yapmaya başladık. Antrenman ve uçuşlarımız devam ediyor. Milli takımımız buraya gelip ilerleyen günlerde antrenman uçuşlarına başlayacaklar." diye konuştu. Bunun yanında Türkiye'nin her bölgesinden gelen kişileri burada uçurabildiklerini belirten Kahraman,? Her kursumuzda 15-20 yeni sporcu yetiştiriyoruz. Yılda ise 50 ile 70 arası yeni sporcu yetiştiriyoruz. Mamatlı Tepesi, Kızıl Tepe ile Hasan Dağı'nda eğitimlerimizi tamamlayan arkadaşlarının uçuşlarını sağlıyoruz. Bu sporu geliştirmek için çalışıyoruz.? dedi.

Aksaray'da Hasan Dağı'nda 'koronavirüs' sessizliği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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