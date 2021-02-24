Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası

Aksaray'da felçli bir hastanın, tedavi için Erzurum'a gerçekleştirdiği yolculuk sırasında yapılan yol kontrolünde nafaka borcunun olduğu tespit edilmesi nedeniyle otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddia edildi. Aksaray Valiliği, paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle haberin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Aksaray'da 9 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçiren ve yüzde 80 engelli raporu olan bir hastanın, şehirlerarası yolculuk yaptığı otobüste yapılan kontrolde, nafaka borcunun olduğu ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığı iddia edildi.Olaya ilişkin inceleme yapan Aksaray Valiliği, haberin gerçeği yansıtmadığını güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarıldığını açıkladı.

''HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ''

Yapılan açıklamada felçli hastanın aranan şahıs olmasına rağmen gözaltı işlemi yapılmadan otobüsten alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Aksaray'ın Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,

"23.02.2021 günü bazı basın yayın, internet ortamı haber yayınları ve paylaşımlarında 'Felçli hasta 'nafaka borcu' için otobüsten indirilerek gözaltına alındı' başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla inceleme yapıldı. 18 Şubat 2021 günü Saat 21.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Eşmekaya Karakolu önünde Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldığı sırada; Konya istikametinden Erzurum iline gitmekte olan 25 plakalı yolcu otobüsü durdurularak araçtaki şahısların uygulama gereği kimlik kontrolü yapılmıştır. Otobüsteki yolcuların tamamına yapılan kimlik sorgulamasında E.C. adlı yolcunun aranan kişiler arasında bulunduğu, şahsın "Nafaka Hükümlerine Uymama" suçundan arandığı tespit edilmiştir.

''GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMAMIŞTIR''

Şahıs ve yanında bulunan eşi ile yapılan görüşmede şahsın bedensel engelli (felçli) olduğu anlaşılmış, durum nöbetçi Cumhuriyet savcısına bildirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın engelli olması nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesi 19 Şubat 2021 günü Cumhuriyet Savcısı tarafından işlemlerinin yapılacağı talimatı alınmıştır. Sorgu sisteminde aranan kişiler konumunda bulunan şahıs, sağlık ekipleri tarafından Eskil Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, işlemleri Jandarma personeli refakatinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamada adli makamlarımız ve emniyet güçlerimiz, kanunlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır. İlgili şahsın sağlık durumu da göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyet sergilenerek dikkatli bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmiştir. Önceliğimiz halkımızın can ve mal güvenliğidir" ifadelerini kullandı.