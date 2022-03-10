Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek - Haberler

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Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek

AA - Adem Koçak - Güncel
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Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aksaray'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

AKSARAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aksaray'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, AA muhabirine, program kapsamında Aksaray'da bu yıl 22 bin öğrencinin tarama testlerinin yapılacağını söyledi.

Projeyle tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli test projesiyle spora yetenekli çocukların küçük yaşta tespit edilerek spor branşlarına yönlendirilip Türk sporuna başarılı sporcular olarak yetişmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kentte 3, 4, ve 5. sınıflara yönelik yetenek taraması başlattık. Salgın nedeniyle testlerini yapamadığımız 6 bin 700 yine 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yapılacak ara testlerle birlikte 2022 yılında toplam 22 bin öğrencimizi yetenek taramasından geçireceğiz. Bakanlık tarafından oluşturulan bilim kurulunun belirlediği testlerin dikkatli şekilde uyguluyoruz. "

Yıldız, test sonuçlarına göre öğrencileri sporcu eğitim merkezine veya kulüp altyapılarına yönlendirdiklerini, 120 öğrenciyi bu şekilde spora kazandırdıklarını kaydetti.

AA / Adem Koçak - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, gençlik, Aksaray, Güncel, Haberler

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