Akşam yasakları kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında illerin risk grubuna göre kaldırılan yasaklar hakkında bilgi verdi. Peki, Akşam yasakları kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında illerin risk grubuna göre kaldırılan yasaklar hakkında bilgi verdi. Bu açıklamanın ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Peki, Akşam yasakları kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar haberimizde…

AKŞAM YASAKLARI KALKTI MI?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı merak ediliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.' dedi. Hafta içi kısıtlaması ise 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL