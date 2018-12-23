Aksakal: "Dsp Hiç Kimseyle İttifak Yapmadan Kendi Başına Seçimlere Katılacaktır" - Yalova

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP hiç kimseyle ittifak yapmadan kendi başına seçimlere katılacaktır. Kendi adaylarımızı göstereceğiz." dedi.

Aksakal, Yalova'da Sefabey Caddesi'ndeki bir kafede düzenlenen partisinin il başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, yerel seçimler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanlıkları için aday belirleme sürecinin sürdüğünü belirten Aksakal, seçimler kapsamında siyasi partilerin yaptıkları ittifakları eleştirdi.

Aksakal, DSP'nin seçimlere katılmayacağı yönündeki söylentilerin diğer partilerce yayıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Buradan hepinizin huzurunda ilan ediyorum. DSP hiç kimseyle ittifak yapmadan kendi başına seçimlere katılacaktır. Kendi adaylarımızı göstereceğiz. Bizim kendimize özgü ilkelerimiz, milli duruşumuz var, Cumhuriyet'e karşı sorumluluğumuz var. Atatürk ilkelerine karşı vermiş olduğumuz sözü tutma iradesi var. Hepsinden önemlisi devleti yönetme arzumuz var. 3 kere bu ülkeyi yönettik. Biz iktidar olmak istiyoruz. Biz devleti yeniden yönetmek istiyoruz. Bunu 3 kere başardık."

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da katıldığı kongrede, mevcut il başkanı Cemal Bayram güven tazeledi.

Kaynak: AA