Aksa Jeneratör, Sudanlı iki büyük şirkete tam yetkili bayilik verdi
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Aksa Jeneratör, Sudanlı iki büyük şirkete tam yetkili bayilik verdi

04.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:04
Aksa Jeneratör, Sudanlı iki büyük şirkete tam yetkili bayilik verdi

Aksa Jeneratör, Sudanlı Deeper ve Rakeeza şirketleri ile tam yetkili bayilik anlaşması imzaladı.

Aksa Jeneratör, Sudanlı Deeper ve Rakeeza şirketleri ile tam yetkili bayilik anlaşması imzaladı.

Aksa Sudan Genel Müdürü Murat Doran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'da özellikle maden bölgelerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sudan'ın büyümesine katkı sağlayacak bu bölgelerle ciddi ve sürdürülebilir iş ilişkimiz oluştu." dedi.

Yerel firmalar aracılığıyla çalışmalarının devam ettiğini ve güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Doran, Deeper ve Rakeeza şirketlerine satış ve pazarlamada tam yetki verildiğini belirtti.

Doran, "8 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyümesine katkı sağlayacak. Sudan ve Sudan halkına yatırımlarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Deeper Jeneratör Genel Müdürü Amru Ali El Madih, "Jeneratör sektöründe dünyada 3. sırada yer alan Aksa Jeneratör ile tam yetkili bayilik anlaşması imzaladığımız için mutluyuz. Enerji problemlerine çözüm bulabilmek ve ülkeyi kalkındırmak için aramızdaki iş birliğinin devam etmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Rakeeza Ticaret ve Yatırım Şirketi Genel Müdürü Avvad Muhyiddin de gelecek sene yaklaşık 14 milyon dolarlık bir anlaşma hedeflediklerini kaydetti.

Aksa Jeneratör'ün başkent Hartum'daki merkezinde gerçekleştirilen törene Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Göktuğ Bayrı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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