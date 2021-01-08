Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep Selma, Merve, Ferda, Perihan kimdir? İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosu

Star TV'nin yeni dizisi Akrep, takipçileri tarafından araştırılıyor. Yayınlanan ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Akrep dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Akrep oyuncuları kimlerdir? Akrep Selma, Merve, Ferda, Perihan kimdir? İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosu

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in paylaştığı Akrep dizisi geniş bir oyuncu kadrosundan oluşturuyor. Peki birbirinden başarılı oyuncaların içinde bulunduğu Akrep dizisi oyuncuları kimler? Daha önce hangi dizilerde oynadılar sizler için araştırdık.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI

Akrep Demet Akbağ (Perihan) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Demet Akbağ, 1959 yılında Denizli'de doğmuştur. Anne ve babasının ayrılmasıyla 13 yaşında anne ve annesiyle İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul Belediye Konservatuvarına girmiş ve okulu 4 yılda tamamlamıştır. Üç evlilik geçiren Demet Akbağ'ın Ali adında bir oğlu vardır. Demet Akbağ birçok film, program ve dizide yer almıştır.

Demet Akbağ'ın oynadığı diziler;

Perihan Abla (1986)

Varsayalım İsmail (1991)

Bir Demet Tiyatro (1995)

Ölümsüz Aşk (2003)

Sevinçli Haller (2004)

Elveda Rumeli (2007)

Sen Harikasın (2008)

Fırıldak Ailesi (2013)

Menajerimi Ara (2020)

Akrep (2020)

Akrep Evrim Alasya (Ferda) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Evrim Alasya, 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Evrim Alasya, birçok farklı projede yer almıştır.

Evrim Alasya 'nın oynadığı diziler;

Ihlamurlar Altında (2005)

Gece Sesleri (2008)

Gönülçelen (2010)

Muhteşem Yüzyıl (2012)

Benim Adım Gültepe (2014)

Güneşin Kızları (2015)

Koca Koca Yalanlar (2018)

Akrep (2020)

Akrep Yusuf Çim (Aras) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Yusuf Çim, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk, mankenlik ve sunuculuk yapmaktadır.

Akrep Yusuf Çim oynadığı diziler;

Ezra (2014)

Çilek Kokusu (2015)

Hanım Köylü (2016)

İçimdeki Fırtına (2017)

Servet (2018)

Akrep (2020)

Akrep Başak Daşman (Berna) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Başak Daşman, 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Başak Daşman'ın oynadığı diziler;

Sırtımdan Vuruldum (1997)

Kıvılcım (199)

Asmalı Konak (2002)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Parmaklıklar Ardında (2007)

Son (2012)

Kara Ekmek (2015)

Azize (2019)

Akrep (2020)

Akrep Bekir Aksoy (Fikret) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Bekir Aksoy, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Birçok projede yer almıştır.

Bekir Aksoy'un oynadığı diziler;

Çiçek Taksi (1995)

Omuz Omuza (2004)

Doktorlar (2006)

Türk Malı (2010)

Hayatımın Rolü (2012)

Akrep (2020)

Akrep Beril Pozam (Ayşem) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Beril Pozam'ın oynadığı diziler;

Afili Aşk (2019)

Akrep (2020)

Akrep Esila Umut (İpek) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Esila Umut,2001 yılında İzmir'de doğmuştur.

Esila Umut'un oynadığı diziler;

Sevdam Alabora (2014)

Ufak Tefek Cinayetler (2017)

Akrep (2020)

Akrep Taha Baran Özbek (Şahin) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Taha Baran Özbek, 1998 yılında doğmuştur. Kültür Üniversitesi Sinema ve Tv mezunudur.

Taha Baran Özbek'in oynadığı diziler;

Dip (2018)

Bir Litre Gözyaşı (2018)

Bizim Hikaye (2018)

Azize (2019)

Akrep (2020)

Akrep Aslı Melisa Uzun (Duru) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Aslı Melisa Uzun, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır.

Aslı Melisa Uzun'un oynadığı diziler;

Arkadaşlar İyidir (2016)

Erkenci Kuş (2018)

Akrep (2020)

Akrep Müge Su Şahin (Merve) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Müge Su Şahin, 2001 yılında Ankara'da doğmuştur. Performance School Beştepe Okulları'ndan mezun olmuştur.

Müge Su Şahin'in oynadığı diziler;

Bizim Hikaye (2017)

Akrep (2020)

Akrep Demet Gül (Hacer) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Demet Gül, 1982'de Almanya'da dünyaya gelmiştir. Ulan İstanbul dizisi Maşuka karakteri ile Türkiye'de ünlenmiştir.

Demet Gül'ün oynadığı diziler;

Ulan İstanbul (2014)

Arka Sokaklar (2006)

Aşk Laftan Anlamaz (2016)

Akrep (2020)

Akrep Ahsen Türkyılmaz (Ece) kimdir?

Akrep dizisi oyuncularından Ahsen Türkyılmaz, 2014 yılında İstanbul'da doğmuştur. Netflix'in Fatma dizisinde yer alarak ilk kez ekran deneyimi yaşamıştır.