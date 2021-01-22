Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle!
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Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

22.01.2021 19:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:06
Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

Akrep dizisi hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisinin konusu ne? Dizi severler tarafından merak ediliyor. Akrep dizisi 18 Aralık yani bugün saat 20.00'da Star TV ekranlarında ikinci bölümü seyirciyle buluşuyor. Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu ve yeni bölümü ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Akrep hangi gün, hangi kanalda?

Star'ın yeni dizisi 'Akrep', cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise merak duygusunu arttırdı. Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi 3. bölüm fragmanı ne zaman?

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Akrep dizisi STAR TV'de Cuma günleri ekrana gelecek.

AKREP DİZİSİ KONUSU?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Taha Baran Özbek

Esila Umut

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

Demet Gül

Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

AKREP DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi STAR TV'de ekrana geliyor.

AKREP İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur!

Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terk ettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir!

Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

AKREP DİZİSİ KONUSU

Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır.

Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisi yeni bölümüyle 18 Aralık Cuma Saat 20:00'da Star'da olacak. Ardından 3. bölüm fragmanı yayınlanacak.

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