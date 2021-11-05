Akrep burcu özellikleri! Kasım ayı Akrep burcu özellikleri nelerdir? Akrep erkeği ve Akrep kadını burç özellikleri!
Kasım ayı akrep burcunun ayıdır. 2021 Kasım ayına girişimizle birlikte akrep burcunun tüm özellikleri nelerdir merak edildi. Peki, Kasım ayı Akrep burcu özellikleri nelerdir? Akrep erkeği ve Akrep kadını burç özellikleri! Akrep burcu kadını ve erkeği özellikleri nedir? Akrep burcu hangi günler? Akrep burcu uğurlu günü ve sayısı kaç? Akrep burcunu Kasım ayında ne bekliyor? İşte tüm cevaplar...
Akrepler en duygusal ve hassas burçların başında geliyor. Bazı kaynaklara göre ülkemizde burçlardan en çok Akrep burcu vardır. Peki, Akrep burcu özellikleri! Kasım ayı Akrep burcu özellikleri nelerdir? Akrep erkeği ve Akrep kadını burç özellikleri! Akrep burcu tüm yorumları ve özellikleri sizlerle...
Akrep burcu 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasındadır. Bugün 5 Kasım Akrep burcudur.
23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasındaki günler Akrep burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Akrep burcudur:
- 23 Ekim günü burcu : Akrep
- 24 Ekim günü burcu : Akrep
- 25 Ekim günü burcu : Akrep
- 26 Ekim günü burcu : Akrep
- 27 Ekim günü burcu : Akrep
- 28 Ekim günü burcu : Akrep
- 29 Ekim günü burcu : Akrep
- 30 Ekim günü burcu : Akrep
- 31 Ekim günü burcu : Akrep
- 1 Kasım günü burcu : Akrep
- 2 Kasım günü burcu : Akrep
- 3 Kasım günü burcu : Akrep
- 4 Kasım günü burcu : Akrep
- 5 Kasım günü burcu : Akrep
- 6 Kasım günü burcu : Akrep
- 7 Kasım günü burcu : Akrep
- 8 Kasım günü burcu : Akrep
- 9 Kasım günü burcu : Akrep
- 10 Kasım günü burcu : Akrep
- 11 Kasım günü burcu : Akrep
- 12 Kasım günü burcu : Akrep
- 13 Kasım günü burcu : Akrep
- 14 Kasım günü burcu : Akrep
- 15 Kasım günü burcu : Akrep
- 16 Kasım günü burcu : Akrep
- 17 Kasım günü burcu : Akrep
- 18 Kasım günü burcu : Akrep
- 19 Kasım günü burcu : Akrep
- 20 Kasım günü burcu : Akrep
- 21 Kasım günü burcu : Akrep
- 22 Kasım günü burcu : Akrep
- - Gösterişten uzak ve sakin bir şekilde işlerini yürütmeyi severler.
- - Mimiklerini kontrol eden ancak duygularını bakışları ile gösterebilen yapıları vardır.
- - Kuşkucu ve kolay inanmayan yapıları ile bilinirler. İnanıp benimsedikleri konuları sonuna kadar inatla savunurlar.
- - Ellerine aldıkları işleri kesinlikle yarım bırakmaz, tamamlayana kadar çalışırlar.
- - Rahatına düşkün olmaları ile bilinirler.
- - Tutkulu bir yaşam sürmektedirler.
- - Hiçbir şeyi yarım bırakmazlar.
- - Sabırlı ve özenli çalışırlar.
- - Ölümü başlangıç olarak kabul ettikleri için ölümden korkmayan ve yaşamdan zevk aşmayı seven yapıları vardır.
Akrep (Latince'si Scorpio) 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır. Akrep burcu ülkemizde en çok bulunan burçlardan birisidir. Akrep burcunun özelliklerine ve yıllık burç yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz.
Zodyak Sembolü : Akrep
Doğum Tarihleri : 23 Ekim - 22 Kasım
Takımyıldızı : Akrep
Zodyak Elementi : Su
Zodyak Dörtlüsü : Sabit
Gezegeni : Mars
Zararlı Konum : Venüs
Etkili Gezegeni : Mars
Satürn akrepleri bu yıl disiplin, kişisel saygı ve amaç doğrultulu yaşam tarzı ile daha otoriter yapacak ve yaşamlarındaki kontrolü ele geçirmelerine olanak sağlayacaktır. 1. Kişilik evinizde üç yıl kalacak olan satürn size kişisel imajınızı değiştirmek için yeterli fırsat verecektir. Bu değişimle birlikte ilişkilerinizi yeniden tanımlamak isteseniz bile ilk başta bu ilişkilerde yarım kalmış olan işleri tamamlamalısınız. Gelecekte daha rahat hareket edebilmek ve hızlı gelişim için, eski ortaklıklarınız veya gönül ilişkilerinizdeki kırgınlıkları bir yana bırakıp işinize bakmalısınız. Kendinizi geçmiş deneyimlerinize bakarak kurban olarak nitelemeniz doğru olsa bile bu yaklaşım sizi yaşamınızda yavaşlatıyor. 2012 yılının büyük kısmını sırlarınızı açarak ve geleceğe hazırlanarak geçirmekle beraber, yaşamınızdaki stres seviyesini düşürecek pek çok kişiyle de tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Yılın ilk yarısında ilişki ve ortaklıklarınızda basit ve direkt yaklaşımlarınızın olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Bu yılın ikinci yarısında ise pek çok insan, olay veya fikir, sizi şimdi içinde bulunduğunuz ilişkileri canlandırmaya veya yeni biriyle macera yaşamaya teşvik edecek. Bu yıl geri çekilme hareketi gösterecek olan yönetici gezegeniniz mars, yeni iş veya maceralara atılmadan yarım kalmış işleri bitirmenizin önemini ispatlayacak. Bu gezegenin geri çekilme hareketinin 11. Gruplar evinizde oluşu, ortaklar veya arkadaşlarınız arasında kırgınlıklara neden olabilir. Bu durumlarda oluşacak güven kaybı ve yanlış anlaşılmaları sabır ve iyimserlikle aşabilirsiniz. Bunu yaparken kişisel farklılıklardan çok ortak paydalara odaklanın.