Akrep 4. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle! Akrep oyuncuları!

3. bölümü ile ekrana gelecek dizinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Akrep 4. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle! Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu, son bölüm özeti haberimizde yer almaktadır.

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda'nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan'a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret'in Ferda'dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan'ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve'nin aşağılanmasının acısıyla Perihan'a tuzak kurar. Duru ve Şahin'in gerçekleri öğrenmek için Ferda'ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda'nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras'ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru'nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru'ya Aras'la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Taha Baran Özbek

Esila Umut

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

Demet Gül