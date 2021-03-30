Akrep 16. Bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 15. bölüm izle

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AKREP 15. bölüm FULL İZLE!

Akrep dizisi STAR TV ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Akrep 16. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akrep 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akrep 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep 16. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AKREP 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

AKREP 16. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

AKREP 15. BÖLÜM İZLE

Akrep 15. bölüm izlemek için tıklayınız!

AKREP 15. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.