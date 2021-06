Akrabaları engelli olunca her yıl tekerlekli sandalye bağışlamaya başladılar

Akrabaları engelli olunca her yıl tekerlekli sandalye bağışlamaya başladılar Hayırsever aile engellilere her yıl tekerlekli sandalye bağışlıyorTEKİRDAĞ – Tekirdağ'da yaşayan hayırsever bir aile, her yıl engellilere yaptığı tekerlekli sandalye bağışı ile büyük takdir topluyor.