Akkuyu Nükleer Santrali'nde İtfaiyeye Yangın Eğitimi

MERSİN'in Gülnar İlçesi'nde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nde itfaiye teşkilatlarının isteği doğrultusunda yangınlara karşı önleyici tedbirler ve müdahale konulu bilgilendirme yapıldı.



Akkuyu Nükleer A.Ş. tesisi içerisinde düzenlenen toplantıya Mersin, Antalya, Adana, Konya, ve Karaman itfaiye ekipleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı personeller katıldı. Endüstriyel ve Yangın Güvenliği Bölüm Müdürü Aleksandr Gudkov, itfaiyecilere önleyici tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantı öncesinde santralin yapım aşaması hakkında konuklara bilgi veren, inşaat alanını gezdiren Gudkov, Akkuyu'da kurulan santral modelinin, 6 tanesinin yapımının Rusya'da devam ettiğini ve bir tanesinin yapımının tamamlandığını, faaliyette olduğunu belirtti.



Geçmiş yıllardaki deneyimleri doğrultusunda, yangınlarda önleyici tedbirler arasında santralin yapımı aşamasında bütün malzemelerin yanmaz ve yanmaya karşı dayanıklı malzemelerin kullanılacağını ifade eden Gudkov, "Özellikle kablo malzemeleri yüzde 100 yanmaz malzemelerden kullanılacak. Santral içerisinde bulunan 200 tonluk yağ depoları santral dışında muhafaza edilecek. Kullanılan yağlar 700 dereceye kadarki yüksek ısılara dayanabilecek. Bunun yanı sıra yangın duvarları olacak. Santral içerisinde yangınlara karşı müdahalede iki ayrı ekip kurulacak" dedi.



İtfaiye personellerinin sorularını yanıtlayan Gudkov, personelle fikir alışverişi de yaptı. İtfaiyelere tesisi anlatan Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkez Yöneticisi Eyyüp Lutfi Sarıcı, tesisin durumu hakkında bilgi verdi.



- Mersin