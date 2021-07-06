Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı

Antalya'da denize girip akıntıya kapılan 77 yaşındaki yaşlı adam, 2 saat boyunca denizde mahsur kaldı.

Antalya'da denize girip akıntıya kapılan 77 yaşındaki yaşlı adam, 2 saat boyunca denizde mahsur kaldı. Ailesinin ihbarı sonrası bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, yaşlı adamı denizin 150 metre açığında 'imdat' diye bağırırken buldu. Bota alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'ndeki sahilde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize girmek için sahile gelen Nuri Göncü (77), suya girip açıldı. Bir süre sonra akıntıya kapılan yaşlı adam gözlerden kaybolunca, ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından kent merkezinden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisine bağlı 2 bot, belirtilen adrese yöneldi. Ekipler, yaşlı adamı saat 14.15'te denizin 150 metre açığında tespit etti. Ekiplerin botunu görünce 'imdat' çığlıklarıyla yardım isteyen Göncü, saat 14.24'te bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Yaşlı adamın bota alındığındaki ilk sözü ise 'Allah razı olsun' oldu.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaşlı adam, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı