Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı

Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da denize girip akıntıya kapılan 77 yaşındaki yaşlı adam, 2 saat boyunca denizde mahsur kaldı.

Antalya'da denize girip akıntıya kapılan 77 yaşındaki yaşlı adam, 2 saat boyunca denizde mahsur kaldı. Ailesinin ihbarı sonrası bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, yaşlı adamı denizin 150 metre açığında 'imdat' diye bağırırken buldu. Bota alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'ndeki sahilde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize girmek için sahile gelen Nuri Göncü (77), suya girip açıldı. Bir süre sonra akıntıya kapılan yaşlı adam gözlerden kaybolunca, ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından kent merkezinden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisine bağlı 2 bot, belirtilen adrese yöneldi. Ekipler, yaşlı adamı saat 14.15'te denizin 150 metre açığında tespit etti. Ekiplerin botunu görünce 'imdat' çığlıklarıyla yardım isteyen Göncü, saat 14.24'te bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Yaşlı adamın bota alındığındaki ilk sözü ise 'Allah razı olsun' oldu.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaşlı adam, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı birbirine kattı
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı birbirine kattı
Komşunun dikkati, yaşlı adamın ölümünü ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi
Komşunun dikkati, yaşlı adamın ölümünü ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akıntıya kapılıp denizde 2 saat mahsur kalan yaşlı adamı sahil güvenlik kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 16:28:30. #1.14#

title