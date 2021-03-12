Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı dizisi nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Akıncı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akıncı Hisar nerede? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı canlı izle! Akıncı oyuncu kadrosu!

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Akıncı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akıncı Hisar nerede? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı canlı izle! Akıncı oyuncu kadrosu! Akıncı konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akıncı dizisinin çoğu sahne çekimleri İstanbul'da Kuzguncuk semtinde yapılmaktadır. Dizideki çoğu sahne Üsküdar-Kuzguncuk'ta geçmektedir. Bunlara ek olarak Akıncı dizisinin dizi-film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer almaktadır.

KUZGUNCUK NEREDE BULUNUYOR?

Kuzguncuk İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde yer alan bir semttir. Boğaziçi'nin Anadolu kıyısında, Üsküdar, Paşalimanı ile Beylerbeyi arasındaki yerleşme Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda oluşmuş, Boğaziçi'ne açılan bir vadi içinde gelişmiştir.

AKINCI KONUSU NEDİR?

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür. Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatih için beklenmedik karar

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hedef senindir aslan!"

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.

AKINCI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akıncı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

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