Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı
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Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı

21.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:33
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı

Almanya'da 47 ve 50 yaşında ve durumları ağır iki erkek korona hastası, tedavi gördükleri hastanede ilgili bölümün başhekimi tarafından öldürüldü. Çıkarıldığı mahkemede hastaları öldürdüğünü kabul eden doktor "Daha fazla acı çekmemeleri için yaptım" dedi.

Almanya'nın Essen kentindeki üniversite hastanesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hastanede ilgili bölümün 44 yaşındaki başhekimi, 47 ve 50 yaşında ve durumları ağır iki erkek korona hastasını 'ölüm iğnesi' ile öldürdü. Ölümlerin 13 ve 17 Kasım'da gerçekleştiği, başhekimin ise "Hastaların acısını dindirmek istedim" dediği belirtildi. İki hastanın durumunun ağır olduğu ve doktorun her ikisinin yakınlarına, ölüm iğnesi yapmadan önce "Hastanızla vedalaşın" dediği ortaya çıktı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Essen Savcılığı olayla ilgili harekete geçerken hastane de soruşturma başlattı. Cinayet soruşturması başlatan polisin kayıtlarında "Doktor, iki hastaya hayatlarının son döneminde kasıtlı ve yasa dışı olarak ölüme neden olan ilaç verdi" diye yazılırken hastane de kıdemli başhekimle ilgili soruşturmayı doğruladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Her iki vakada da doktorun, ölüme yaklaşan iki hastaya ölümü hızlandırmak için ilaç verdiğine ilişkin şüpheler var" denildi.

MAHKEMEDE NEDENİNİ ANLATTI

Essen Hastanesi'nde Almanya ve çevre ülkelerden gelen ağır korona hastalarının tedavisi yapılıyor. Çarşamba günü gözaltına alınan ve bir gün sonra duruşmaya çıkarılan doktor tutuklanırken hasta ve yakınlarının daha fazla acı çekmemesi için bunu yaptığını söylediği aktarıldı.

Haber Yorumları (3)
XX: avrupa ulkeleri ne kadar emekli hastalikli devlete mali yuk olan varsa kokden temizlik yapti ornek belcika hollanda nufuslari ne kadar ne kadar korona olumu var
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ALİ: Aklıma geliyordu inşallah ülkemizde yapmamışlardır
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HALK: Ülkemiz be kadar kötü olsada bu gavurlar kadar olamaz merak etme
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